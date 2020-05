Za test na covid-19 zaplatí samoplátci ode dneška nejvýš 1674 korun

Pro cestovní kanceláře je státem regulovaná cena nepřijatelně vysoká, prosazovaly pětisetkorunu. Pro některé laboratoře je zase nastavené maximum nízké a zvažují, zda se jim vyplatí v testování pokračovat. Podle ministerstva zdravotnictví se cena odvíjí od částky, kterou platí laboratořím zdravotní pojišťovny.

Negativní test na koronavirus má být jednou z podmínek letního cestování do zahraničí. Některé země jej zřejmě budou požadovat před vjezdem, po návratu je povinný v Česku. Bez něj by lidé po dovolené museli do čtrnáctidenní karantény, kterou by jim stát nehradil. Hranice s Rakouskem a Slovenskem by se mohly otevřít během června, konzultace o možném turismu od července vede Praha také se Slovinskem, Chorvatskem, Řeckem či Bulharskem. Státy jednají o termínech i podmínkách cestování.

V současné době má povolení testovat téměř stovka tuzemských laboratoří. Vedle nemocnic, zdravotních ústavů nebo akademických pracovišť jsou mezi nimi i desítky soukromých laboratoří. Kapacita je nyní asi 13.000 testů denně, laboratoře ve všedních dnech obvykle prověří kolem sedmi až osmi tisíc vzorků, o volných dnech asi polovinu.

Pendleři, kteří jezdí za prací do zahraničí, mají povinnost se testovat pravidelně. Nejdříve byl interval dvoutýdenní, později ho vláda prodloužila na měsíc. Testovat formou PCR by se do budoucna měli také zaměstnanci domovů pro seniory. Jsou v současné době sice pravidelně vyšetřováni pomocí rychlotestů, které ale prvních několik dní od nákazy protilátky neodhalí.