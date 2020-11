Za úterý zatím 3151 případů covidu. Celkem se nakazilo skoro půl milionu Čechů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hygienici do dnešního večera potvrdili zatím 3151 případů covidu. Je to zhruba o 500 víc než za stejnou dobu minulé úterý, na kdy ale připadal státní svátek 17. listopadu. Za dobu trvání epidemie se v Česku nakazilo už téměř půl milionu lidí - laboratoře odhalily od začátku března 499.831 případů nákazy. Přes 80 procent pozitivně testovaných se už vyléčilo, aktuálně nakažených je v zemi přes 85.600, většina z nich má mírný průběh nemoci. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.