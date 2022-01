Záchyty nakažených u zaměstnanců v obchodech jsou mezi 0,1 až 0,3 procenta

Všichni zaměstnanci, včetně těch s dokončeným očkováním a do půl roku od prodělané nemoci covid-19, se musejí ode dneška testovat dvakrát týdně antigenními testy. Pracovník s pozitivním testem odchází na pět dní do karantény. Tento systém by měl fungovat dva až tři týdny.

"Bylo obrovskou výhodou, že o přípravě testování s námi pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jednal od počátku ledna, takže jsme se mohli dobře připravit, pořídit zásoby testů a nastavit procesy," uvedl Prouza. Zástupci obchodních řetězců dnes ČTK potvrdili, že se zajištěním testů problémy neměli. Budou na ně moci čerpat příspěvek 60 korun z fondu prevence zdravotních pojišťoven. Některým sítím tato podpora zatím náklady pokryje, jinde bude stačit jen částečně.

Pozitivní samotesty firmy nahlásí elektronicky přes stránku Samotestování na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Prostřednictvím formuláře mohou zaměstnavatelé rovnou požádat o vystavení neschopenky pro pracovníka. Ten obdrží v případě karantény a neschopenky SMS zprávu. "Bude to obrovský nápor na IT systémy, bude to obrovský nápor na Správu sociálního zabezpečení, udělali jsme všechno pro to, aby to dobře fungovalo. Samozřejmě na začátku ten nápor bude skokový," řekl v pátek k elektronickému hlášení Válek.

Testování bylo od listopadu povinné jen pro zaměstnance, kteří neměli dokončené očkování nebo v posledních 180 dnech neprodělali koronavirus. Testovat se museli dvakrát týdně. Zpřísnění vláda zavedla s ohledem na novou variantu koronaviru omikron.