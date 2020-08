Šmucler zavrhl chytrou karanténu. Česko prý přijalo plán, o kterém se nemluví

Samotný covid-19 by se podle šéfa zubařů neměl nikdy vyšplhat na vyšší smrtnost, než je tomu v případě klasických běžných chřipkových epidemií. Rovněž ocenil, že se zveřejněné počty aktivních případů nakonec změnily, když z pěti tisíc momentálně nakažených ubylo 1700. Jedná se o zcela běžný postup i v případě vyspělých zemí s důrazem na to, že ne všechny tak činí - viz Spojené království, v němž vůbec nedochází k vyřazování uzdravených ze světové databáze. Vyléčených pacientů je tedy skutečně více.



Šmucler se v rozhovoru pro pořad K věci stanice CNN Prima News dál nechal slyšet, že chytrá karanténa má určité trhliny, a že nemůže spolehlivě fungovat. Na začátku byli sice lidé vystrašení z příchodu novodobého "moru", který by si dle varování z Číny mohl vyžádat životy půl milionu Čechů. Dokázala-li by se taková atmosféra udržet, pak by se podle něj inteligentní karanténa skutečně mohla bez problémů rozjet. K tomu ale nedošlo, proto jsou prý veškeré další debaty na toto téma bezpředmětné.

Přimět lidi, aby si aplikaci eRouška stáhli, je dle prezidenta stomatologů nemožné, jelikož si jí on sám vypnul, protože mu vybíjela baterii na mobilním telefonu. Navíc ji využívají jen asi dvě procenta lidí. V takovém případě to podle jeho názoru postrádá smysl.

"Máme tři teoretické scénáře, co s tou epidemií dělat dál. (…) Scénář číslo jedna, který je, myslím, nerealistický –⁠ ten souvisí s tou chytrou karanténou –⁠ je, že nemoc tak utrasujem, že to bude mít tu a tam dvacet lidí a v zásadě tu nemoc potlačíme. To budeme dělat na věky věků, amen. To je asi nesmysl, ale spousta lidí tomu věří. Pak je druhý cíl. Ten od začátku měli lidé, kteří se zabývali vakcínami, vakcinologové, kteří to řídí prakticky po celém světě: v USA, v Čechách, v Německu, jejichž cílem je vyrobit co nejrychleji vakcínu a ty lidi proočkovat. Říkají: „Pojďme to držet za spoustu miliard na uzdě, a pak ty lidi proočkujem.“ První je, že nemáme tu vakcínu, není vyzkoušená, a druhé ale je, že nevíme, jestli ty lidi se nechají očkovat. (…) Pak je ten třetí plán. Je asi realistický. V zásadě ho ČR přijala, jenom se o tom nikdo nechce bavit," konstatuje Šmucler.

" Všichni jsme si všimli, že Švédsko, velká část USA, jakmile se ta infekce prožene asi 20 až 30 procent populace, tak se to víceméně samo zastavuje, což je jako každá respirační infekce. Pak to samozřejmě v populaci zůstane 5 až 7 let, protože se to úplně nevyhubí. To je to takzvané promoření. ČR se v tuto chvíli promořuje velmi intenzivně, protože prakticky tu nemáme žádné opatření, což jsem rád osobně. Ten důvod, proč to promoření brzdit, je ve chvíli, kdy se vám začnou plnit jednotky intenzivní péče, kdy nemocnice nestíhají. Nic takového v ČR není. V létě ten průběh je nejbezpečnější. Já souhlasím s hlasy, nejsem na to expert, že teď by se mi líbilo, kdyby se spousta mladých promořila. Není bez zajímavosti, že například na jaře, kdy takzvaně umírali lidi na covid-19, tak oni asi měli chřipku a spoustu jiných viróz, ale to se netestuje, protože na to nejsou peníze. Všechny peníze dáváme na test na jeden vir," doplnil vzápětí.



Kolik lidí se doopravdy infikovalo koronavirem, a tedy prodělalo covid-19, navíc ani není známo. Nelze spolehlivě říct, že se s nákazou potýkaly třeba sta tisíce lidí. Přitom by se jednalo o mnohem důležitější faktor, než je chytrá karanténa.

"To víme asi poměrně přesně, protože o té chorobě dnes už víme hodně moc. První, druhá, třetí vlna, to je nějaké terminologické hraní. Spíš bych vyšel z toho, co říká Světová zdravotnická organizace, že je jedna velká vlna, než se to promoří. My bohužel v ČR nevíme, kde jsme. Víme ze zkušeností zemí, jako je Švédsko, že po promoření určitého počtu lidí to končí, stejně to končí v New Yorku. Ne že by tam nebyl nikdo, ale prostě skončí ty velké peaky. Je jedna velká vlna. My jsme tu vlnu za velké peníze na jaře zpomalili. To má i své velké výhody. Protože na jaře byla spousta jiných infekcí a hlavně se to mezitím doktoři naučili léčit. Na jaře, jestli si vzpomenete hysterii ohledně ventilátorů. Co nejvíc lidí připojit na ventilátor. My jako lékaři jsme vždycky věděli, že to je trest smrti, čili že to máme dělat jen u lidí, u kterých už opravdu, opravdu nezbývá nic jiného. Dneska to medicína umí léčit. Česká medicína má vynikající výsledky v léčení. Není vůbec třeba panikařit, není třeba dělat planá gesta," vyjádřil se šéf stomatologů k potenciálnímu nástupu podzimní vlny, před nímž čeští epidemiologové varují.

V závěru se ještě také vyjadřoval ke srovnání chřipky a covidu-19, který naštěstí není tak smrtelný jako ty největší chřipkové epidemie. Rozhodně se tedy nejedná o španělskou chřipku.