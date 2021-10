Zájem o očkování bez registrace v posledních dnech roste

Fronty se dnes tvořily například v nákupních centrech Olympia v Brně a Forum Nová Karolina v Ostravě, v Pardubicích u očkovacího kamionu nebo na očkovacích místech v Libereckém kraji, zjistili zpravodajové ČTK.

V Libereckém kraji se bez registrace očkuje ve velkokapacitním centru vedle Krajského úřadu v Liberci a v krajské nemocnici v České Lípě. V posledních dnech zájem výrazně vzrostl, a to zejména v souvislosti s třetí posilující dávkou, na kterou mají od pondělí lidé nárok už po šesti měsících od poslední dávky. "Přicházejí hlavně senioři, nechtějí obtěžovat děti s registrací, tak se přicházejí zeptat na možnost třetí dávky a většinou se rovnou nechají očkovat," řekla ČTK vrchní sestra libereckého centra Dagmar Gurecká. Hodně podle ní přicházejí i zdravotníci. Třetí dávky ve středu představovaly 70 procent z 900 podaných vakcín. "Přicházejí i lidé na první dávky, ale těch je mnohem méně," dodala.

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) ve středu vyzval zájemce o třetí dávku, aby se registrovali. "Termíny se dostávají rychle, ale z pohledu logistiky je pro nemocnice lepší, když mohou plánovat kapacity, než když tam ráno přijde sto lidí, kteří chtějí třetí dávku, a vytvoří se fronta, kterou pak zpracovávají několik hodin. Proti začátku letošního roku máme výhodu, že vakcín je dostatek a kapacit v očkovacích centrech také," řekl hejtman.

V Pardubicích se dnes již druhý den mohli nechat lidé očkovat bez registrace v očkovacím kamionu. Dopoledne stál opět před budovou Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Zájem byl značný, vysoká škola proto poskytla zdravotníkům zázemí ve vestibulu fakulty, aby lidé nestáli venku v silném větru. "Čekali jsme asi tři čtvrtě hodiny. Kromě seniorů přicházeli i mladí lidé, studenti nebo maminka s malým dítětem," řekla ČTK Zita Bachurová, která na očkování doprovázela matku. Ve středu měl kamion v Pardubicích dvě zastávky, druhá byla u vlakového nádraží.

V sousedním Královéhradeckém kraji se nyní proti covidu-19 očkuje na deseti místech, všechna nabízí očkování bez předchozí registrace a také možnost přeočkování třetí dávkou. Zvýšený nárůst o očkování bez registrace zaznamenává například Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové. "Jde o několik desítek zájemců denně, jsou odbavováni průběžně. Navyšujeme očkovací kapacity," řekl dnes ČTK mluvčí hradecké FN Jakub Sochor.

Zájem roste i v ostravském očkovacím místě v obchodním centru Forum Nová Karolina. V říjnu se sem přišlo očkovat v průměru 63 lidí denně. "Ve středu už se tento počet zvýšil na 97 a dnes je aktuálně zájem více než dvojnásobný. Do konce provozní doby nám zbývají ještě necelé tři hodiny, takže počet určitě dál naroste," uvedla po 16:00 mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Soustavná fronta byla dnes i v nákupním centru Olympia v Brně, kde se očkuje bez registrace první, druhou i třetí dávkou. "Lidé na očkování čekají mezi jednou až dvěma hodinami," uvedla Dana Lipovská, mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, která očkování zajišťuje. Nemocnice očkuje kromě Olympie také ve svém areálu a v terénu působí její mobilní tým. Jen za středu svatoanenští zdravotníci podali lidem 833 dávek vakcíny proti koronaviru, z toho 550 bylo třetích dávek.

Třetí posilující dávku očkování proti covidu-19 po šesti měsících od poslední dávky mohou zájemci dostávat od pondělí. Dosud byl minimální odstup osm měsíců. Do konce října bude mít v zemi nárok na toto očkování přes milion lidí, na konci roku 3,2 milionu.

Zájem o očkování chce ministerstvo zvýšit také zpoplatněním testů. Ve středu vláda schválila, že od 1. listopadu budou preventivní testy na covid-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze dětem a mladým do 18 let, plně očkovaným a lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou očkovat. Zároveň se zkrátí doba platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti. U testů PCR se platnost zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin. Jedním z dalších opatřeních je i to, že personál restaurací bude muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti.