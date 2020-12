Zájem o očkování je na jižní Moravě značný, využívá se i 6. dávka

Fakultní nemocnice u svaté Anny, která dostala 2000 dávek, i dnes očkuje na klinikách, odděleních a také v očkovacích ambulancích. "Dneškem vyčerpáme všechny dávky. Očkovaných bude 1000 našich zdravotníků a několik pacientů. O další dávky jsme se podělili s Masarykovým onkologickým ústavem, který dostal 130 dávek, Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které dostalo 150 dávek, a krajskými nemocnicemi. Od včerejšího (úterního) večera využíváme i šestou dávku z ampule. Další dávky vakcíny by do naší nemocnice měly přijít 7. ledna, a to 9750 dávek," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Tým od svaté Anny v úterý očkoval také v Domově seniorů Vychodilova, pro který bylo určeno 140 dávek. Dostalo ji nakonec 98 klientů a 13 zaměstnanců, jelikož někteří klienti byli nemocní a dostanou vakcínu při další návštěvě zdravotníků.

Masarykův onkologický ústav dnes vypotřebuje poslední vakcíny. "Přešli jsme na šest dávek z jedné ampule, zájem mezi zaměstnanci byl už před svátky," dodal mluvčí ústavu Pavel Kachlík.

Fakultní nemocnice Brno obdržela 3000 vakcín. Část z nich poskytla jiným zařízením, jako jsou nemocnice města a domovy seniorů. Svých zdravotníků má nyní naočkovaných přes 1200, v úterý očkovala 760 lidí včetně deseti ambulantních pacientů starších 65 let. "Poslali jsme 700 vakcín do Ostravy, které možná dnes dostaneme zpět. Ze zbytku se nám kromě zdravotníků podařilo očkovat přes 700 seniorů v domovech pro seniory a léčebnách dlouhodobě nemocných. Využíváme i šestou dávku z ampule," uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Z více než dvou tisíc dávek vakcíny proti Covid-19 se @FNBrno podařilo proočkovat přes 700 seniorů v domovech pro seniory a LDN. — FN Brno (@FNBrno) December 30, 2020

V úterý začala s očkováním vyškovská nemocnice, která obdržela 50 vakcín. "Očkujeme ještě dnes a zítra (ve čtvrtek) to dokončíme. Zájem je, uspokojíme všechny, co jsme chtěli. Z jedné ampule stále využíváme pět dávek," uvedl ředitel zařízení Zdeněk Horák.

Naopak znojemská nemocnice se rozhodla množství dávek využít naplno. "Zájem je vyšší, než kolik jich máme. Očkovat všechny stihneme do Nového roku," řekla mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Šestou dávku z ampule využívá také nemocnice v Břeclavi a v Blansku, která dnes obdržela prvních 120 dávek a od rána očkuje. Látku přivezenou ze svatoanenské nemocnice v Brně nyní dostanou zdravotníci a vytipovaní pacienti na lůžkových odděleních, jejichž zdravotní stav to dovolí. Další várku vakcín nemocnice očekává příští týden ve čtvrtek. I ta bude určená primárně pro zdravotnický personál.

Ministerstvo zdravotnictví a řídicí tým Chytré karantény připravují metodické pokyny pro očkovací místa a detailní plán očkování. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) takový dokument uvítá. "V dosavadních materiálech jsem žádné pokyny neviděl, ale je jasné, že při tak velkém projektu bude určitý chaos. Vnímám to jako počáteční porodní bolesti a věřím, že až se usadí počet dodávek a podobně, tak v tom bude pořádek. My chceme vznést dva podněty k očkování, a to ohledně financování očkovacího centra na výstavišti kvůli vysokým provozním nákladům a vznikem call centra. Zprvu se jistě budou očkovat spíše starší lidé, kteří často neumí s internetem pracovat, tak aby si zavolali a někdo jim pomohl vyplnit vše potřebné," řekl hejtman.