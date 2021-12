Zájem o očkování proti covidu v Brně roste, tvoří se i fronty

"Zájem o očkování se nyní výrazně zvýšil, otevírali jsme v 8:00 a už tam byla fronta. Zvládli jsme ji zhruba do půl deváté," uvedl Vobořil. Před svátky byl podle něj zájem nižší, denně se přišlo naočkovat kolem 500 lidí. Za dnešek očekává tisícovku zájemců. "Těžko se to odhaduje, chodí k nám značné procento, a to asi 40 procent lidí, bez registrace," uvedl Vobořil.

Centrum má otevřeno od 8:00 do 19:00 s dvouhodinovou přestávkou po poledni. Zavřeno bude 31. prosince a 1. ledna, od 2. ledna bude znovu běžný provoz.

Lidé nad 30 let, kteří byli očkovaní proti covidu-19 před více než pět měsíci, ode dneška mohou dříve dostat posilující dávku. Původně měli tuto možnost jen lidé od 45 let, mladší museli na přeočkování čekat šest měsíců. O měsíc dříve se tak v Brně k vakcíně dostane asi 155.000 lidí.