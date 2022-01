Zájem o posilující dávku má zhruba desetina mladých 12 až 17 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Posilující dávku očkování zdravotníci aplikovali za první den asi 900 mladým ve věku 12 až 17 let. Vyplývá to z dat o očkování za pondělí. K očkování se do pondělního podvečera registrovalo asi 12.000 osob v tomto věku.