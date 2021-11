Zájem o třetí dávku vakcíny roste. Většina rodičů chce nechat očkovat i své děti

Zájem o třetí dávku vakcíny proti koronaviru roste s věkem. Mezi očkovanými nad 60 let vyjádřilo ochotu k tomuto očkování 86 procent dotázaných. V kategorii 40 až 59 let se stejně vyslovilo téměř 70 procent lidí.

Podle společnosti P&Q Research je ale výdej třetích dávek mírně zpomalen, řada lidí, kteří o ni mají zájem, se k ní dostává až týdny poté, co na ni má nárok. "To může být důsledkem nedostatku kapacit v některých oblastech, ale také příliš složitého systému registrace, který navíc není otevřen dopředu, ale až v době vznikajícího nároku na posilující dávku," uvedla společnost.

Podle ní se problém může v prosinci ještě zhoršit. Díky zkrácení doby odstupu mezi druhou a třetí injekcí s vakcínou na pět měsíců totiž přibude v systému až 1,8 milionu potenciálních žadatelů o posilující dávku, kteří byli druhou dávkou vakcíny doočkováni v červnu 2021. Zhruba 1,2 milionu může mít zájem o posilující dávky, uvedla agentura.

Nárok na přeočkování třetí dávkou vakcíny proti covidu mají nyní lidé šest měsíců po dokončeném předchozím očkování, od 1. prosince se lhůta zkrátí na pět měsíců pro lidi nad 60 let a chronicky nemocné. Ode dneška se ale nově mohou k posilující dávce očkování registrovat na webu všichni lidé. Registrace se pak uvolní v den nároku na vakcínu, pak bude možné rezervovat si termín, uvedla na twitteru Chytrá karanténa.

S navýšením kapacit očkovacích míst je podle P&Q Research třeba počítat i kvůli zvýšenému zájmu o očkování dětí. S očkováním dětí starších 12 let souhlasí čtyři pětiny naočkovaných rodičů, přičemž jedním z nejvýznamnějších faktorů pro toto rozhodnutí je samotný názor na vakcinaci a její podstoupení rodičů či zákonných zástupců. Téměř polovina naočkovaných rodičů podporuje také očkování dětí ve věku pět až 12 let, pokud by byla v ČR k dispozici pro ně schválená vakcína. Mezi neočkovanými rodiči je situace opačná. Devětašedesát procent nenaočkovaných rodičů nenechá své dítě starší 12 let naočkovat a 88 procent těchto respondentů nesvolí k vakcinací proti covidu u svého dítěte mladšího 12 let.

V Česku je v současné době dostupné očkování pro zájemce od 12 let. Minulý týden Evropská agentura pro léčivé přípravky dala doporučení pro aplikaci vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech pro děti ve věku pět až 11 let. Do ČR prvních 300.000 dávek této vakcíny má dorazit v týdnu od 20. prosince.

V listopadu zájem o očkování dětí této věkové skupiny projevilo v průzkumu P&Q Research 31 procent dotázaných. To je mírně více než v srpnu, kdy stejně odpovědělo 29 procent lidí.