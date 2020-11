Zasedal krizový štáb: V lázních jsou připraveny tisíce lůžek pro lehčí případy covidu

Hamáček byl v posledních týdnech v karanténě kvůli onemocnění covidem-19, štáb ale fungoval i v době jeho pracovní neschopnosti. Přípravu náhradních lůžek měl jako jednu z priorit. "Ministerstvo zdravotnictví a centrální řídící tým vytvořily dispečink záložních lůžek v lázeňských zařízeních. V případě potřeby ten primární cíl pro odlehčování od pacientů, kteří nevyžadují intenzivní péči," řekl Hamáček. Několik tisíc lůžek je připraveno především v lázních spadajících pod ministerstva.

Statistiky nových odhalených nákaz koronavirem podle Hamáčka naznačují, že se křivka otáčí. "To ale neznamená, že jsme vyhráli a můžeme všechno začít uvolňovat," řekl. Připomněl, že křivky hospitalizovaných a zemřelých se zvyšují později než křivky zobrazující potvrzené případy. "Ale vypadá to, že zdravotnický systém by to měl zvládnout, nemělo by dojít k přeplnění kapacit a na nějaké kritické momenty," řekl.

Hamáček poděkoval za zahraniční pomoc partnerům, připomněl ale také to, že Česko také recipročně pomáhá. Zmínil například zaslání milionu ochranných rukavic do Francie, které schválila vláda před týdnem. U rukavic se podle něj ukazuje, že celosvětově stoupá poptávka. Kabinet kvůli tomu tento týden rozhodl o nákupu 45 milionů kusů. "Chceme mít jistotu, že v žádném momentu tento klíčový ochranný prostředek nedojde, i kdyby došlo k nějakým turbulencím na trhu," řekl.

Vicepremiér zopakoval, že vláda bude potřebovat znovu prodloužit nouzový stav. "Přijde mi logické, že vláda požádá. Samozřejmě Sněmovna je suverén a rozhodne, nicméně pokud by k prodloužení z nějakého důvodu nedošlo, ze dne na den by padla klíčová opatření," uvedl. Kabinet potřebuje k prodlužování nouzového stavu souhlas poslanců, ti podle něj naposledy dali najevo, že nepovolí prodloužení rovnou o měsíc. "To je faktor, který budeme brát v úvahu. Uvidíme, jestli požádáme rovnou o měsíc, nebo jen o 14 dní," řekl.

Krizový štáb dnes vyslechl také informaci od ministerstva zemědělství o nemocích mezi zvířaty v souvislosti s novou variantou viru SARS-CoV-2, která se v Dánsku vyskytla u norků. "V ČR žádné farmy nejsou, ale některé jsou relativně blízko, například v Polsku, takže tu situaci sledujeme," uvedl. Podle Hamáčka se Česku geograficky blíží i nákaza africkým morem prasat, která byla zachycena na německo-polských hranicích. "Jsou i signály o ptačí chřipce. Takže z mého pohledu situace v této oblasti je také velmi složitá, chci všechny ujistit, že kromě covidu budeme pečlivě sledovat i situaci v oblasti nákazy zvířat," dodal.