Zdravotní pojišťovny čekají v roce 2021 růst výdajů, na očkování půjde kvůli covidu o 100 procent víc

Svazové pojišťovny hradí z pojistného zdravotní péči asi za 40 procent populace. Zhruba se stejným nárůstem počítá i VZP, která pokrývá zbytek obyvatel.

Výdaje svazových zdravotních pojišťoven budou 401 miliard, příjmy 385 miliard. Rozdíl 16 miliard korun vezmou pojišťovny z rezerv. Náklady na zdravotnictví obecně rostly letos o sedm až osm procent a v roce 2021 porostou o devět procent. VZP bude čerpat z rezerv asi 10 miliard Kč. Pojišťovna na konci listopadu informovala, že v příštím roce počítá s příjmy 231,6 miliardy korun, celkové výdaje budou 241,3 miliardy korun.

"Výběr pojistného stagnuje a v příštím roce bude nejspíše ještě klesat. Výrazně větší výdaje se tak financují díky vysokému růstu státních plateb a čerpáním rezerv. Bylo to tak letos a příští rok to bude obdobné," popsal prezident svazu Ladislav Friedrich. Garance státu o růstu plateb ze státní pojištěnce ale podle něj končí v roce 2022.

Náklady na laboratorní testování porostou kvůli pokračující epidemii covidu-19 o 17 procent, náklady na očkování budou předběžně skoro dvojnásobné. Dají se ale podle pojišťoven předem obtížně předvídat. Zdravotně pojistné plány pojišťovny předložily koncem listopadu svým správním radám, nyní je musí zhodnotit ministerstvo zdravotnictví a schválit vláda a sněmovna.

Platby státu do veřejného zdravotního pojištění za děti nebo důchodce se zvyšovaly od letošního června o 500 korun měsíčně a od příštího roku by měly vzrůst o dalších 200 korun na 1767 korun za měsíc. Do zdravotnictví by tak letos mělo jít asi o 20 miliard korun více, v roce 2021 pak o 50 miliard korun více.