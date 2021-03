Zdravotní ústav rozšířil kapacity vzorků pro ověřování mutací koronaviru

SZÚ dosud podle ní potvrdil tři případy jihoafrické mutace koronaviru. Další vzorky s podezřením na tuto nakažlivější variantu zkoumá. Mutaci už dříve potvrdila u několika vzorků také soukromá brněnská laboratoř, odhalena byla i v brněnských nemocnicích.

Národní referenční laboratoř pro chřipku v SZÚ u vzorků s podezřením na mutace dělá takzvanou sekvenaci, což je podrobná genetická analýza viru, která mutaci potvrdí, nebo vyvrátí. "Doposud byly celogenomovou sekvenací vyšetřeny tři vzorky pozitivní na JAR variantu koronaviru. Průběžně se objevují další vytypované a ty, které to svojí kvalitou umožní, sekvenujeme," uvedla Doláková.

Laboratoř v minulosti měla kapacitu prověřit zhruba 50 vzorků za týden, nyní jich podle Dolákové přijímá 500 až 700. Dalších 100 vzorků z Ústeckého a Libereckého kraje se posílá k sekvenaci do Saska a každý týden SZÚ odesílá asi 200 vzorků také do Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). To už dříve nabídlo státům s nižší kapacitou sekvenování pomoc s ověřováním mutací. Kromě toho SZÚ podle mluvčí spolupracuje na podrobné analýze viru se Státním veterinárním ústavem, Akademií věd ČR a Přírodovědeckou fakultou UK.

Právě rozšíření diagnostiky mutací koronaviru doporučuje v rámci boje s pandemií odborná skupina, která vznikla při ministerstvu zdravotnictví a v jejímž čele stojí hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Podle ní je nutné sekvenovat alespoň 1000 vzorků týdně.

V Česku se minimálně od prosince šíří britská mutace koronaviru, na konci února bylo potvrzeno i několik případů jihoafrické mutace. Obě varianty jsou o desítky procent nakažlivější než původní virus.