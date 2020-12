Zdravotnické prostředky mají být i na elektronický poukaz, návrh prošel Sněmovnou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poukazy na zdravotnické prostředky budou moci lékaři vydávat zřejmě také elektronicky. V nové předloze o bezpečnosti těchto prostředků to dnes schválila Sněmovna. Na rozdíl od elektronického receptu na léky by mělo být využívání elektronických poukazů dobrovolné. Pomohly by zejména lidem, kteří odebírají zdravotnické prostředky pravidelně. Pro poukaz například na inkontinenční pomůcky by nemuseli chodit k lékaři. Návrh zákona nyní zamíří k posouzení do Senátu.