Zeman může i s vyživovací sondou v žaludku vést normální život

Vyživovací sonda je podle Urbana asi dvaceticentimetrová plastová trubička, která se zavádí endoskopicky přes stěnu břišní. Pomáhá pacientům, kteří nesní takovou dávku potravy, jakou by potřebovali. Příčin, proč jí pacient méně, může být podle Urbana mnoho. "Často jsou to nemocní po cévní mozkové příhodě, kteří nemůžou polykat. Nemocní, kteří mají onemocnění jícnu, třeba i nádorové, pro které nemohou jíst," řekl. Zpravidla jde o pacienty, kteří potřebují přijímat doplňkovou výživu po delší dobu, tedy několik týdnů až měsíců.

Na dotaz, zda se vyživovací sonda používá i u pacientů s cirhózou jater, lékař řekl: "Určitě jaterní cirhóza může vést k poruše výživy toho nemocného a může to být indikace k zavedení této sondy. Ale neléčí to tu chorobu, jen poruchu výživy, kterou v rámci té jaterní poruchy může mít."

Vyživovací sondu mohou mít pacienti podle Urbana zavedenou mnoho měsíců, použití po dobu let je vzácnější. Životnost sondy je totiž podle lékaře velmi dlouhá, pokud se použitý materiál poničí, je možné jej jednoduše vyměnit. "Samozřejmě s tím může vést normální život a je velká výhoda, že si to může sám obsluhovat," poznamenal Urban. Pacient se sondou může normálně jíst a jako nutriční doplněk dostává přes sondu speciální roztok umělé stravy. Podle lékaře to může být třeba jeden nebo dva decilitry umělé stravy každé čtyři hodiny. "To posiluje jeho výživu nad rámec toho, co sní ústy," doplnil.

Prezident Zeman je od 10. října léčen v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN). Lékařské konzilium, které jeho zdravotní stav posoudilo, se minulý týden shodlo na tom, že stav prezidenta i nadále vyžaduje hospitalizaci. Zeman se podle lékařů nemůže naplno věnovat pracovním povinnostem. Určit prognózu vývoje prezidentova zdravotního stavu je obtížné, bude záviset na vývoji onemocnění, které je samo "obtížně léčebně ovlivnitelné". Nezbytná je také spolupráce pacienta. Chirurg Pafko, který je rovněž členem konzilia, v minulých dnech serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že Zemanovi zůstává vyživovací sonda do žaludku. Řekl také, že Zeman má chronické jaterní onemocnění, naznačil, že jde o cirhózu.