Zemědělci a potravináři chtějí být očkováni přednostně

Očkování proti onemocnění pak doporučí svým pracovníkům 91 procent podniků. "Současně se plánuje nechat naočkovat 89 procent vedoucích zaměstnanců těchto podniků," dodala mluvčí agrární komory Barbora Pánková.

Dvě třetiny firem pak uvedly, že by si přály vybírat si konkrétní očkovací látku. "Z nich by 77 procent firem volilo vakcínu schválenou Evropskou unií. V tuto chvíli se jedná o vakcíny firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna," sdělila. Zbytku by nevadily ani v Evropě neschválené vakcíny jako ruský Sputnik V nebo čínský Sinopharm.

"V předních liniích kromě výše zmiňovaných zdravotnických profesí stojí rovněž zemědělci a zpracovatelé potravin. Udržení jejich schopnosti pracovat, vyrábět a zásobovat obyvatele potravinami je, stejně jako třeba u energetických sektorů, pro zvládnutí krizové situace i případných dalších vln pandemie naprosto zásadní," uvedla prezidentka potravinářů Dana Večeřová. Podniky se podle komory obávají omezení dodávek potravin, pokud nebudou jejich členové včas naočkováni.

"Péče o hospodářská zvířata je soustavná a nikdy nekončící práce. Zároveň stojíme na počátku jarních prací, kdy pěstitelé potřebují více pracovníků než v jiná období roku," dodal prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Podniky s více než 250 zaměstnanci musí do 12. března otestovat všechny své pracovníky. Podniky s 50 až 249 lidmi pak musí mít testy hotové do 15. března. Testováni nemusí být zaměstnanci pracující z domova. Podle dosavadních výsledků testování je míra pozitivních testů nižší, než zemědělci očekávali. "Nevěděli jsme, jestli bude pozitivních na covid-19 pět nebo 50 procent pracovníků a měli jsme připravená omezení provozu," uvedl Petr Hanka, jednatel společnosti Hanka Mochov. Jeho firma však již dříve zpřísnila protinákazový režim včetně technických opatření, jako jsou například oddělené směny.

Podobné zkušenosti hlásí také výrobci potravin. "Mluvila jsem s několika firmami a pozitivní případy jsou v řádu jednotek procent," dodala Večeřová.