Zhruba polovina dávek vakcíny byla v Česku podána seniorům nad 70 let

Hlásit se mohou zdravotníci, senioři nad 70 let, učitelé a další vybrané profese. Po Velikonocích podle středečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) přibudou také lidé nad 65 let. V červnu bude podle něj očkováno 60 až 70 procent dospělé populace.

Zhruba polovina dávek vakcíny v ČR byla podána seniorům starším 70 let, kteří jsou kvůli horšímu zdravotnímu stavu nemocí více ohroženi. K lidem nad 80 let, kteří se k očkování mohou hlásit od poloviny ledna, směřovala dosud asi čtvrtina dávek. Alespoň jednu dávku tak dostalo zhruba 62 procent z této věkové kategorie. Dokončené očkování dvěma dávkami má 171.000 z nich, což je téměř 39 procent. Proočkovanost nejstarší populace se podle dat o hospitalizacích už projevuje na jejich nižším počtu v nemocnicích. Klesla také úmrtnost nejstarší skupiny seniorů.

Od začátku března se mohou k očkování hlásit lidé ve věku 70 až 79 let, kterých je v Česku více než milion. Alespoň jednou dávkou bylo očkováno přes 353.000 z nich, tedy více než třetina. Dokončené očkování dvěma dávkami má necelých 29.000 z nich, tedy zhruba 2,8 procenta.

Jako první se v Česku začali očkovat zdravotníci, poté přibyli klienti a zaměstnanci lůžkových zařízení sociálních služeb, jako jsou například domovy pro seniory. Ke zdravotníkům v nemocnicích a pracovníkům zdravotnické záchranné služby směřovalo asi 11 procent všech vakcín, přes 12 procent dostali ostatní pracovníci ve zdravotnictví a v oblasti ochrany veřejného zdraví. Naočkováno jich je celkem zhruba 23 procent, v nemocnicích přes 50 procent. Klienti a pracovníci v sociálních službách dostali asi 161.000 dávek vakcíny. Očkováno je jich přibližně 11 procent.

Kritiku části odborníků, například z Centra pro modelování biologických a společenských procesů, vyvolává přednostní očkování lidí z dalších profesí, jako jsou učitelé, hasiči, policisté nebo městští strážníci. Podlezveřejněné zprávymůže vést upřednostnění učitelů ke ztrátám na životech nejohroženějších seniorů, jejichž očkování se odloží.

"Vakcinace 20 obyvatel domova seniorů zachrání jeden život. Vakcinace 160 seniorů nad 80 zachrání také jeden život. Vakcinace 350 seniorů mezi 75 a 79 lety zachrání jeden život. Abychom ale zachránili jeden život pro skupinu pod 50 let, museli bychom naočkovat 47.000 lidí," citovali čeští vědci britskou studii. Ministr Blatný k tomu ale v minulosti řekl, že na upřednotnění učitelů je společenská shoda. Některé opoziční strany podmiňují očkováním učitelů návrat dětí do škol.

Učitelé a další pracovníci ve školství se mohou registrovat k očkování od 27. února. Ačkoliv se deklarovalo, že dříve by se měli očkovat zejména starší učitelé, většina ředitelů škol dala potřebné kódy všem svým zaměstnancům. V polovině března bylo mezi učiteli registrovanými k očkování podle výpočtu ČTK asi 50 procent mladších 50 let, tedy zhruba 82.000. Pětina všech registrovaných učitelů pak byla mladší 40 let. Dosud jim bylo aplikováno 100.000 dávek vakcíny a dokončené očkování oběma dávkami má asi 6300 z celkového počtu 260.000 pracovníků ve školství.

Zhruba dvě procenta dávek vakcíny každý měsíc směřují k pracovníkům kritické infrastruktury a integrovaného záchranného systému, jako jsou zaměstnanci v energetice, hasiči, policisté nebo členové krizových štábů. Podáno jim bylo asi 29.000 dávek vakcíny a dokončené očkování má asi 7600 z nich.

Při posuzování pouze podle věku bez ohledu na další skupiny šlo 30 procent vakcíny starším 80 let a 26 procent lidem ve věku 70 až 79 let. Více než tři čtvrtiny dávek pak zdravotníci aplikovali lidem nad 50 let. Nejmladších do 18 let bylo očkováno asi 500 a dospělých do 30 let pak asi 59.000. Podle ministerstva jde převážně o lidi pracující na odběrových místech, pomáhající v péči o pacienty v nemocnicích a v sociálních službách, jako jsou studenti a další dobrovolníci.

Více než 78 procent všech vakcín, které se v Česku aplikovaly, vyrobila firma Pfizer/BioNTech. Její očkovací látka byla pro použití v EU schválena jako první, dávky přišly už 26. prosince. V únoru firma sice na několik týdnů částečně snížila dodávky, díky zvýšení počtu dávek z jedné lahvičky ale plní objednávky a týdně dodává Česku 100.000 až 200.000 dávek.

Další schválený výrobce Moderna dodává zhruba 80.000 dávek měsíčně podle harmonogramu, v dubnu počítá s 278.000 dávkami. Problémy s dodávkami jsou od únorového schválení u vakcíny od AstryZeneky. Firma opakovaně deklarovala snížení dodávek proti plánu. V únoru bylo dodáno 112.000 dávek z očekávaných 200.000, v březnu bylo plánováno 400.000 a v dubnu 500.000 dávek. Těmi měli očkovat zejména praktičtí lékaři. Minulý i tento týden má dorazit jen zhruba 10.000 dávek, podle dřívějších vyjádření ministra Blatného pak ale do konce měsíce ještě 99.000.