ONLINE: Přibylo 1722 nakažených. Začíná očkování kritické infrastruktury

10:48 - V Plzeňském kraji v neděli přibylo 79 nových případů nákazy koronavirem, což bylo nejméně od 20. prosince. Od začátku pandemie se v kraji dosud nakazilo 92.437 lidí, tedy přibližně 15,6 procenta všech obyvatel kraje. Pokračuje tak pozvolný pokles nově potvrzených případů. Pokračuje také očkování, za víkend zdravotníci očkovali v kraji 1431 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

10:29 - Testy v Pardubickém kraji odhalily v neděli 57 nových případů nákazy koronavirem. Počet nákaz postupně klesá. Minulou neděli bylo 145 nakažených, předminulou neděli 184. Od loňska se prokazatelně nakazilo 85 793 lidí.

10:18 - Podíl pozitivních záchytů koronaviru ve firmách podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) klesá. Ve druhém kole testování činil 0,61 procenta, ve třetím 0,44 procenta. V prvním kole to bylo 0,77 procenta. Firmy v 51 procentech případů využívají k povinnému testování samotestovací antigenní sady. Testy za více než 100 korun momentálně nakupuje 61 procent podniků, při prvním kole testování jich bylo 80 procent. Vyplývá to z průzkumu SP, jeho výsledky dnes představili zástupci svazu na virtuální tiskové konferenci.

10:12 - Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem začal v ČR výrazně růst zejména od loňského října, v listopadu a letos v březnu byla několikrát překročena hranice 200 mrtvých za den. Dosavadní rekord 262 mrtvých je z 3. listopadu, následují letošní 8. březen s 234 mrtvými a 15. březen s 231 mrtvými. Loni na jaře trvalo měsíc, než celkový počet mrtvých překročil 200 (hranice sta zemřelých byla překročena za 17 dní). Aktuálně počet zemřelých s covidem-19 přesáhl 26.000.

9:42 - Ve středních Čechách přibylo o víkendu 830 nakažených koronavirem. Oproti minulému víkendu je to o 390 případů méně. V sobotu přibylo 599 případů, v neděli 231. Lidé v regionu, který má asi 1,37 milionu obyvatel, dosud dostali 166.850 dávek očkování, vyplývá z informací ministerstva zdravotnictví.

9:39 - V Libereckém kraji poprvé od 1. ledna přibylo za den méně než 100 nově potvrzených případů covidu-19. Za neděli mělo pozitivní test na koronavirus 81 lidí, před týdnem 115 a 1. ledna 24 lidí.

9:24 - Koronavirus způsobující nemoc covid-19 zřejmě pochází od netopýrů a na člověka se přenesl přes dalšího živočicha. Scénář, že virus SARS-CoV-2 unikl z laboratoře, je naopak "vysoce nepravděpodobný", uvádí podle agentury AP pracovní verze studie o původu viru, na níž se podílejí odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Číny.

8:51 - V Praze v neděli přibylo 231 potvrzených případů koronaviru, což je nejméně v tomto roce. Nižší nárůst byl v hlavním městě naposledy 6. prosince. V mezitýdenním srovnání je to pokles zhruba o 100 případů. Vyplývá to z aktuálníchúdajůministerstva zdravotnictví. Epidemie v Praze zpomaluje už zhruba dva týdny, kopíruje tak vývoj ve zbytku země.

8:39 - Chilský prezident Sebastián Piňera dnes navrhl odložit o měsíc volby do ústavodárného sněmu. Pokud by návrh schválil parlament, volby by se uskutečnily 15. a 16. května místo 10. a 11. dubna, napsala dnes agentura AFP. Prezident doufá, že do té doby bude naočkována proti covidu-19 polovina populace. V posledních dnech tato latinskoamerická země zažila silný růst nových případů nákazy koronaviru.

8:24 - Úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 mohlo být v USA po první vlně epidemie výrazně méně. Stanici CNN to uvedla bývalá koordinátorka krizového štábu Bílého domu Deborah Birxová. Podle ní nebyla reakce amerických úřadů na federální i místní úrovní po první vlně dostatečně razantní, napsala dnes agentura Reuters. Birxová v rozhovoru poukázala také na obtížnou spolupráci s tehdejším prezidentem Donaldem Trumpem.

8:15 - K očkování proti nemoci covid-19 se ode dneška mohou začít registrovat zaměstnanci superkritické infrastruktury a vybraní policisté a hasiči. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) jde asi o 9000 lidí. Zařadí se tak mezi další skupiny obyvatel, kteří se mohli začít očkovat už dřív. Z nich s nedělní půlnocí skončila možnost registrace k přednostní vakcinaci pro zaměstnance škol.