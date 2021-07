Změna v nošení respirátorů a testování dětí. Jaká platí nová opatření?

Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů respirátor nosit, mají mít podle ministerstva zdravotnictví nižší stupeň ochrany, jako jsou roušky. Ve výjimečných případech, pokud nemohou nosit ani roušku, je možné, aby neměli nic. Musí to být ale uvedeno v lékařském potvrzení. To, že lékař potvrzení pacientovi vydal, musí podle ministerstva zaznamenat také do lékařské dokumentace, aby to bylo kontrolovatelné.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že podle odborníků je takových lidí, kteří nemohou nosit žádnou ochranu dýchacích cest, naprosté minimum. Astmatiků by se výjimka z nošení respirátorů týkat neměla. Pokud je pacient s astmatem adekvátně léčen, téměř žádné potíže podle náměstkyně ministra a plicní lékařky Martiny Vašákové nemá a respirátor mu nevadí.

Nošení ochrany nosu a úst je nyní nutné například ve veřejných budovách nebo v MHD. Podle Vojtěcha je nošení respirátorů a roušek základním opatřením proti šíření nákazy covidu-19, které doporučují i mezinárodní instituce.

Při návratu z rizikových zemí nemusí děti ode dneška do samoizolace

Děti od šesti do 12 let ode dneška nemusí mít test na koronavirus před návratem z dovolených ze zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy covidem-19. PCR test mohou podstoupit hned po návratu a v případě negativního výsledku nemusí do samoizolace.

Při návratu ze zemí s vysokým rizikem či velmi vysokým rizikem nákazy musí cestující vyplnit příjezdový formulář. Pokud cestují veřejnou dopravou, musí před tím podstoupit antigenní nebo PCR test. Po příjezdu se pak mají mezi pátým a 14. dnem dostavit na PCR test. Dokud nemají výsledek, je nutná samoizolace. Pokud přijedou například svým autem, nemusí mít test předem, ale podmínky po příjezdu jsou stejné jako u veřejné dopravy.

Výjimku mají plně očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Stejně tak výjimka platí pro děti do šesti let. Pokud jsou rodiče očkovaní, ale děti jsou ve věku od šesti do 12 let, na rodiče se příjezdová opatření nevztahují, na děti ale ano. Pro děti v této věkové kategorii zatím není v ČR očkování proti covidu-19 dostupné. Očkovat se mohou až od 12 let.

V červené a tmavě červené kategorii zemí jsou nyní i některé populární turistické destinace, jako je Španělsko či Řecko.

Opatření se netýká návratu ze zemí s extrémním rizikem nákazy, které jsou označené černou barvou. Tam je podle ministerstva zdravotnictví i nadále povinná desetidenní samoizolace zakončená PCR testem. Mezi tyto země patří nyní například Indie, Tunisko či Rusko.