Známý český konspirátor šíří nepravdy o nošení roušek. Ministerstvo reaguje

Na internetu již delší dobu operuje skupina lidí, která věří, že chemické přípravky jako jsou bělidla či bazénové dezinfekce mají zázračné léčivé účinky. Navzdory tomu, že podle lékařů a expertů jsou tyto chemikálie nebezpečné, své příznivce mají i v Česku.

Roztoky žiraviny chloritanu sodného MMS a CDS léčí podle propagátorů téměř všechny známé nemoci, od banálního nachlazení až po rakovinu či AIDS. Údajně by měly hubit patogenní bakterie a parazity, kteří tyto nemoci způsobují. A to včetně covidu.

Příznivci "léčivé" chemie CDS a MMS se v Česku sdružují především na sociálních sítích a zaštiťují se alternativní medicínou. Asi nejznámější je facebooková skupina Užíváme CDS, která je zastoupena propagátorem Otou Nepilým.

Ten se nyní pokouší na sociálních sítích šířit další dezinformace. Radí totiž svým příznivcům, aby si vyjednali výjimku z povinného nošení roušek na základě jím doporučované nebezpečné metody neprokázané léčby.

"Doporučuji si u ministerstva zdraví a vlády vyžádat pro uživatele CDS / oxidu chloričitého výjimku z nošení roušek, neboť jednoduchými, levnými a účinnými aplikacemi s ClO2 chráníme sebe i okolí a nejsme infekční ani nejsme přenašeči. Navíc ClO2 funguje 1000x lépe, než ochrana rouškami," napsal doslova na sociální síti.

Taková výjimka ale ve skutečnosti neexistuje a neuděluje se. Redakce se seznámila s plným zněním mimořádného opatření platným od 1. září a výjimky z něj jsou uděleny například osobám s poruchou intelektu. V dokumentu, který si server EuroZprávy.cz vyžádal od ministerstva zdravotnictví, ale o uživatelích chemikálií či jiných neschválených léčebných prostředků nikde nic uvedeno není.

Ty navíc proti novému typu koronaviru nemají žádný účinek, což serveru EuroZprávy.cz potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví. "Ministerstvo zdravotnictví nemá informace o tom, že by tyto látky měly pozitivní účinky při léčbě covid," sdělila nám ředitelka odboru komunikace Gabriela Štěpanyová.

Nemoci neléčí, zdraví ale ničit mohou

Před užíváním těhto chemikálií nedávno varovali i ve Spojených státech, kde v červenci obžalovali 62letého muže a jeho tři syny, kteří prodávali zředěnou verzi chlorového bělidla a vydávali ji za zázračný lék na covid-19.

Látku prodávanou pod názvem MMS navíc nabízeli prostřednictvím neexistující církve, aby se vyhnuli kontrole úřadů. "Nejen, že je produkt MMS jedovatý, ale jeho distribuce a užívání mohly zabránit nemocným v tom, aby dostali opravdovou léčbu, kterou potřebovali," uvedla tehdy miamská prokurátorka Ariana Fajardoová Orshanová.

Navzdory tomu, že žádná relevantní vědecká studie pozitivní účinky těchto chemikálií nikdy neprokázala, si uživatelé vzájemně radili chemii nejen inhalovat, ale zároveň i pít nebo si ji kapat do oka. A to i preventivně. Propagátoři dokonce jednu dobu doufali, že přijdou na metodu, jak žiraviny do těla vstřikovat injekčně.

Podobné metody přitom nelze ani zdaleka považovat za úspěšné a spadají pod konspirační teorie. Na to, že jde o nebezpečnou metodu, při níž si lze užíváním těchto chemikálií lehce zničit zdraví, ostatně už dříve upozornil například dTest nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

"Propagátoři jim připisují zázračné léčivé účinky, ve skutečnosti se však jedná o životu nebezpečné látky, které hrozí poleptáním zažívacího traktu," varovala už před několika lety inspekce v souvislosti s osobou Nepilého.

Chloritan sodný je silná žíravina, která sice hubí bakterie, ale všechny bez rozdílu, ty prospěšné nevyjímaje. A chemikálie pochopitelně snadno popálí stěnu žaludku nebo střev.

Užívání obou látek může způsobit křeče, průjem, zvracení, vést může až k selhání ledvin. Jakékoliv potíže či bolesti však příznivci CDS/MMS označují pouze za projevy toho, že se tělo uzdravuje, nepřipouštějí si, že si ničí zdraví.