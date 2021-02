Zvrat v očkování: Praktici se nakonec zapojí do vakcinace. Zvítězil zdravý rozum, říká Šonka

Mohou výrazně pomoci v urychlení očkovací strategie. Proto předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka je rád, že dnes od ministra zdravotnictví Jana Blatného získal příslib, že se praktici zapojí do druhé části vakcinace seniorů osmdesát let plus. „Už delší dobu jsem argumentoval, že praktičtí lékaři jsou schopni za měsíc po celé zemi naočkovat milion lidí. Navíc na rozdíl od očkovacích center nemusíme nabírat další personál. S vakcinací máme bohaté zkušenosti, vždyť každoročně očkujeme proti chřipce a své pacienty dokonale známe, proto zejména starší lidé k nám mají důvěru,“ vypočítává přednosti vakcinace u praktiků.

Na jednání byl mimo jiné přítomný i předseda Asociace krajů Martin Kuba, s nímž se musí dojednat detailní součinnost. „ Nyní se ladí administrativní část, aby nedocházelo k organizačnímu zmatku, když budou očkovat krajská očkovací centra i my. Rovněž se vše musí ještě v úterý probrat na Radě vlády pro zdravotní rizika a příští týden nás čeká další jednání na ministerstvu zdravotnictví.“

Absolventa lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mrzí, že praktičtí lékaři jsou všeobecně podceňováni. „ Přitom praktičtí lékaři už tři čtvrtě roku drží zdravotní systém. Jejich motivace očkovat je obrovská, protože vědí, že je to jediná cesta, jak se vrátit k běžnému životu. Šonka připomíná, že si dokázali poradit i s vakcínou Pfizer přesto, že zmíněná značka původně nebyla určena k použití do ordinací praktických lékařů. „Vyžaduje totiž náročnou logistiku.“

Rodák z Plzně v rozhovoru pro EuroZprávy.cz upozorňuje, že ministerstvo zdravotnictví nikdy neřeklo, že by praktici nesměli očkovat. „A údajně ani premiér Babiš vysloveně nezakázal praktikům očkování v jejich ordinacích. Jsem ale rád, že právě v pátek byl ministerský předseda na návštěvě v Budapešti, kde se dozvěděl, že pět tisíc maďarských praktiků je již v současné chvíli zapojeno do očkování.“

KAŽDÝ SENIOR NEJEDNÁ JAKO EXMINISTR TIGRID

Pane doktore, čím jste na pátečním jednání na ministerstvu zdravotnictví přesvědčil šéfa resortu Jana Blatného či předsedu Asociace krajů Martina Kubu (ODS), anebo národní koordinátorku vakcinační strategie Kateřinu Baťhovou, že je nutné, aby se praktičtí lékaři zapojili do vakcinační strategie proti covidu-19? Původně totiž v týdnu premiér Andrej Babiš na videokonferenci s hejtmany prohlásil, že se s praktiky pro očkování zatím nepočítá?

Podle mého názoru u všech zvítězil zdravý rozum. Všichni jmenovaní dobře vědí, že velká část nejstarší populace nezvládne elektronickou registraci a je pro ně fyzický či mentální problém cestovat do očkovacích center. Od začátku garantujeme , že praktičtí lékaři jsou schopni za měsíc po celé zemi naočkovat milion lidí. S vakcinací máme bohaté zkušenosti, vždyť každoročně očkujeme proti chřipce i jiným chorobám. Navíc své pacienty dokonale známe, víme jak s kým komunikovat. Oni zase znají nás i prostředí našich ordinací, kam pravidelně docházejí. Vše, co jsem uvedl, pak celý proces očkování zjednoduší. Proto také na rozdíl od očkovacích center nemusíme nabírat další personál, který by pacienty organizoval.

Co je zapotřebí, aby vše začalo fungovat?

Zbývá doladit administrativu a organizační opatření, která zajistí , aby byla vakcína efektivně distribuována do očkovacích center i k praktikům a aby nedocházelo k organizačnímu zmatku. Proto byl na schůzce i předseda Asociace krajů Martin Kuba. Klíčovým problémem je stále nedostatek vakcín, které máme k dispozici. Plán praktické realizace zapojení praktiků se musí ještě v úterý probrat na Radě vlády pro zdravotní rizika a příští týden nás čeká další jednání na ministerstvu zdravotnictví, kde se budou řešit technické detaily. Jeho termín zatím nebyl ještě stanovený.

Mnohé ale takový obrat překvapil. Vždyť ještě v týdnu Sdružení praktických lékařů vydalo prohlášení, v němž kritizovalo postoj premiéra Andreje Babiše, který na videokonferenci s hejtmany měl podle hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grulicha (KDU-ČSL), že o vašem zapojení neuvažuje. Navíc bylo patrné, že velké podpoře se netěšíte ani u ministerstva zdravotnictví…

V první řadě musím říci, že ministerstvo zdravotnictví nikdy neřeklo, že praktici nemohou očkovat, anebo že by nám vakcinaci dokonce zakázalo. Je třeba věci uvést na pravou míru a nevytvářet napětí. Co se týče pana premiéra Babiše, tak jsem jeho přímou rétoriku neslyšel, ale měl jsem ji zprostředkovanou. Ani on nám nezakázal, že nesmíme očkovat, tak vyhroceně nehovořil. Pouze jsme se ohradili, že nám nedává smysl, aby vakcinaci prováděla jen očkovací centra, když v původní strategii se s praktiky počítalo. Pokud bychom do její koncepce nebyli od začátku zaneseni, potom bychom se neozývali. Jsem ale rád, že právě v pátek byl ministerský předseda na návštěvě v Budapešti, kde se dozvěděl, že pět tisíc maďarských praktiků je již v současné chvíli zapojeno do vakcinační strategie.

Nemáte pocit, že jsou praktici někdy podceňovaní?

Máte pravdu. Přitom praktičtí lékaři už tři čtvrtě roku drží zdravotní systém. Starají se o chronicky nemocné pacienty a o drtivou většinu pacientů s covid-19, kteří zůstávají v domácí léčbě. Indikují padesát procent PCR testů, provádějí 25% antigenních testů, vystavují všechny neschopenky. A z velké části stále suplují přetíženou hygienickou službu. Díky nim zdravotní systém nekolabuje Jejich motivace očkovat je obrovská, protože vědí, že je to jediná cesta, jak se vrátit k běžnému životu. Dokázali si poradit i s vakcínou Pfizer přesto, že zmíněná značka původně nebyla určena k použití do ordinací praktických lékařů, neboť vyžaduje náročnou logistiku. Jen ve Zlínském kraji se z celkového počtu 370 praktických lékařů přihlásilo téměř dvě stě kolegů, kteří byli schopní okamžitě touto vakcínou začít očkovat.“

Jaký hlavní argument používáte, když máte říci, proč je tak důležité, aby se na vakcinaci podíleli i praktičtí lékaři?

Pacienti dávají jednoznačně najevo, že je pro ně prioritou nechat se očkovat co nejblíže svému bydliště od lékaře, kterého znají a důvěřují mu, v ordinaci, do které jsou zvyklí pravidelně chodit a kde jsou běžně očkováni na tetanus, chřipku, pneumokok či klíšťovou encefalitidu. Zejména pro staré a chronicky nemocné je zásadní, aby byli očkováni u svého praktického lékaře. Praktici představují robustní systém rovnoměrně rozprostřený po celé zemi. Je to již stojící a fungující síť, personálně i věcně k očkování vybavená. Disponujeme dostatečnou kapacitou profesionálů zvyklých očkovat a dokážeme naočkovat více než 50 tisíc lidí denně a více než milion pacientů měsíčně při zachování běžného provozu našich ordinací. To je obrovská síla.

A pak je tady důvěra našich pacientů, kteří dávají jednoznačně najevo, že je pro ně prioritou nechat se očkovat co nejblíže svému bydliště od lékaře, kterého znají a věří mu. Zejména pro staré a chronicky nemocné je zásadní, aby byli očkováni u svého praktického lékaře. Víte, nedovedu si představit, že když seniorům už téměř rok říkáme, že mají být hlavně doma, aby se před infekcí chránili, tak je najednou máme posadit do autobusu a poslat je na očkování do krajského města. Jak jim mám vysvětlit, že proti chřipce, či pneumokoku je očkuji, ale proti covidu nemohu?

Ale někteří senioři si například očkování ve fakultních či krajských nemocnicích pochvalují?

Já rozhodně nezpochybňuji smysl očkovacích center, jen říkám, že se hodí spíše pro mladší osoby. Například nedávno mi moje kolegyně popisovala situace v jedné pražské nemocnici, kam se jako lékařka šla očkovat. Na chodbách se tísnilo velké množství seniorů, kteří byli vystresovaní a stejně jako personál podrážděni, navíc hrozí, že se mohou nakazit, když na chodbě spolu tráví tolik času. Zážitek okomentovala tak, že pokud by tam měla poslat své seniory, dala by jim předem užít lék na zklidnění Neurol. Někdy mám pocit, v jak mylné představě žijeme. Myslíme si, že všichni osmdesátiletí vypadají stejně jako bývalý ministr kultury Pavel Tigrid. (Ve francouzské emigraci vydával časopis Svědectví, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého protikomunistického exilu – pozn. red.). Jednalo se o šarmantního pána v károvaném saku. Vždy byl usměvavý a ve skvělé duševní a fyzické kondici. Realita je ale bohužel často jiná. Nutit staré lidi, aby cestovali k očkování na dlouhou vzdálenost hromadnou dopravou není dobrý nápad.

Ale do nich je mohou dopravit například sanitky.

Když se na chvíli odprostím jako lékař od empatie, pak je nezanedbatelná finanční stránka. Sanitku musí zaplatit zdravotní pojišťovna, takový náklad u nás praktiků odpadá, protože pacienti se vždy k nám nějak dostanou. Střediska mají totiž ve své lokalitě. A také je dobré si uvědomit, že ne každý senior má příbuzného, který by jej transportoval do očkovacích center. U nás je vše efektivnější.

Můžete být konkrétní a říci v čem?

U nás není zapotřebí platit pronájem výstavištím a sportovním halám. Nevyžadujeme další investice, šetříme státu náklady. Není nutné platit dopravu pacientů do očkovacích center, příbuzní seniorů si nemusí brát dovolenou, aby je tam doprovodili. Postačí standardní úhrada výkonu očkování od zdravotní pojišťovny, bez dalších denních paušálů a jiných vícenákladů.

Když vás pozorně poslouchám, mám pocit, že jste výrazným odpůrcem očkovacích center anebo se pletu?

Jak už jsem zmínil, pro seniory nejsou vhodná, ale pro mladé, zdravé lidi jsou perfektní. V Praze například žijí mladí lidé, kteří mají praktika třeba na Moravě odkud pochází a kvůli očkování se jim nevyplatí jet třeba až tři sta kilometrů tam a tři sta kilometrů zpět. Proto je pro ně skvělé, že si zajedou do očkovacích center. Většinou jsou zdraví, nemají žádné obtíže, není nutné příliš řešit jejich zdravotní stav.

Na nedávné videokonferenci, kterou pořádala Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, si praktičtí lékaři posteskli, že na vakcinaci proti covidu-19 nemají dostatek injekční jehel a stříkaček. Zlepšila se od té doby situace s materiálním vybavením?

Materiál, o němž hovoříte, teď není běžně k dostání na volném trhu. Mnozí jej objednáváme v zahraničí, ale chápu, že každý praktik takové možnosti nemá. Koupě zmíněného materiálu není finančně náročná, ale bohužel se nyní jedná o nedostatkové zboží . Ale znovu jsem dnes dostal na ministerstvu zdravotnictví příslib, že s vakcínami dostaneme jehly i stříkačky.

Zmiňoval jste, že vaše kolegyně už absolvovala aplikaci očkovací látky. Jak probíhá vakcinace praktiků, kteří jsou zařazeni do rizikové, prioritní skupiny 1A?

Nyní se zastavila, neboť se změnil systém. Už se neočkuje podle předložených seznamů, ale zdravotní personál se musí zaregistrovat do speciálního režimu. V současné době řada kolegů a jejich sester na očkování stále čeká .

Vy jako předseda Sdružení praktických lékařů už jste naočkovaný?

Nejsem a dokonce jsem se ještě nezaregistroval do systému. Stále patřím k těm mladším praktikům, takže počkám, až na mne přijde řada. Zatím jsem se ani neregistroval, fronta přede mnou je dlouhá.

Množství zdravotníků, jímž bezprostředně hrozí nákaza, neprošla vakcinací. Jak se proto díváte na protekční předbíhání vysoce postavených politiků či manažerů? Naposledy se mezi papaláše zařadili hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák i ředitelé pražské a moravskoslezské policie Tomáš Lerch a Tomáš Kužel. Co jako lékař říkáte na takové chování?

Je to pro společnost špatný signál. Jednou se stanovila jasná pravidla, a tak musejí se respektovat. Rozumím tomu, že je důležité, aby např. hejtman zůstal zdráv a mohl řídit kraj a také očkování. Ale tak se do pravidel mělo napsat, že i tito lidé budou patřit do prioritní kategorie 1A. Ovšem nic takového tam nestojí, a tak je třeba respektovat, že současná vakcinace je určena jen pro nejstarší seniory či zdravotní personál. Vždy si vzpomenu na ředitele Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka a bývalého ministra zdravotnictví, který protekční pacienty nazývá kulichy. Považuji za zarážející, když se dočítáme, že mezi naočkovanými je už nyní dvacet tisíc kulichů , kteří nesplňují kritéria pro přednostní očkování.

Nechci se vás dotknout, ale jde švindlovat i v ordinacích u praktika a dostat dávku dříve?

Jako předseda Sdružení praktických lékařů musím říci, to nehrozí Očkování u praktiků bude transparentní . Bude jasná evidence, pro které pacienty vakcínu objednáváme. Informace o očkování se okamžitě zaznamenává do Informačního systému infekčních nemocí. Pokud by něco nesouhlasilo, lékaři hrozí, že jednak nedostane další dávky a pak mu rovněž zdravotní pojišťovna úkon neproplatí.

Od nedělního diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi se spekuluje, že pozice ministra zdravotnictví Jana Blatného je v ohrožení a měl by být odvolán. Jaký je váš názor na zmíněnou kauzu?

Osobně se domnívám, že případné další přepřahání ministrů by v tomto resortu bylo na škodu. Jan Blatný je v úřadu něco málo přes čtvrt roku. Je třeba si uvědomit, že není snadné okamžitě se adaptovat na neznámé prostředí a vybudovat si za pochodu tým, jemuž budete důvěřovat. Za sebe ale říkám, že současné vedení ministerstva s praktiky komunikuje velmi dobře a zcela korektně. Nemám k jeho činnosti žádné zásadní výhrady.