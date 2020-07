16 let za vraždu milenky platí. Soud odmítl zmírnit seniorovi trest

Pětatřicetiletou matku dvou dětí senior zastřelil v bytě čtyřmi ranami z nelegálně držené zbraně. Trest si odpyká za vraždu i nedovolené ozbrojování.

"Lítost je jediná polehčující okolnost, na druhé straně je zde i přitěžující okolnost, a to odsouzení za více trestných činů. Nemohli jsme přehlédnout následky trestných činů v rodinné situaci, kdy tam zůstaly dvě nezletilé děti," uvedl předseda senátu Vladimír Štefan.

Tragédie se odehrála loni v říjnu. Šmehlík ženu, s níž měl poměr, pozval k sobě do bytu pod záminkou půjčky 20.000 korun. Kvůli frustraci, neboť zjistil její vztahy s jinými muži, si však připravil zbraň. Po slovní rozepři a přetahování o zbraň na ženu ve chvíli, kdy ležela na zemi, čtyřikrát vystřelil. Mířil na krk, hrudník a břicho. Senior tvrdil, že pistolí chtěl ženu vystrašit, aby se k nevěře přiznala. O zbraň se ale podle něj začali přetahovat a vyšel výstřel, který jej zranil na noze. Muž pak vypověděl, že přítelkyni zbraň vykroutil z ruky a začal střílet.

Muži původně hrozilo až 20 let. Obhajoba dnes brojila pouze proti trestu, považovala ho za nepřiměřeně přísný. "Můj klient se domnívá, že je na něj možno působit trestem mírnějším," uvedl obhájce. Poukázal na to, že Šmehlík se v místě bydliště choval řádně, v domě působil jako domovník a předchozí trestnou činnost páchal jen kvůli řízení auta. Řídil ho prý 40 let, aniž by vlastnil řidičský průkaz. Poukázal i na to, že svého činu lituje. "Vím, že se věci nedají řešit takovým způsobem, mrzí mě to, nedá se to ale vzít zpět," uvedl dnes Šmehlík.

Žalobkyně Jarmila Ošlejšková považovala trest za přiměřený, poukázala na to, že muž v minulosti měl sklony k páchání trestné činnosti. Byl pětkrát trestán, a to nejen za řízení auta, ale i za neplacení výživného. "Znalci resocializaci obžalovaného nevidí jako ideální, souvisí to s jeho osobnostními rysy, jeho osobnost byla vyhodnocena jako abnormálně strukturovaná s narcistickými rysy. Jedná pouze ve svém zájmu, nemá dostatek empatie k potřebám ostatních," uvedla žalobkyně.

Muž má rodině oběti uhradit nemajetkovou újmu asi dva miliony korun. Kromě vraždy byl odsouzen i za nedovolené ozbrojování, pistoli podle rozsudku Šmehlík držel nelegálně. Tvrdil, že ji našel s kamarádem při opravě střechy.