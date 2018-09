Česko se vzpamatovává z orkánu. Pojišťovny odhadují škody na desítky milionů korun

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Škody způsobené větrem evidují i Lesy ČR. Vichřice jim o víkendu podle předběžných odhadů poničila 300.000 metrů krychlových dřeva, což je asi 300.000 stromů. Víkendové polomy představují tak čtyři procenta roční těžby Lesů ČR. Nejvíce škod vítr napáchal na Moravě, ve středních Čechách a Plzeňském kraji, přesnější údaje budou mít lesníci v dalších dnech. Na Šumavě podle prvních odhadů polámal vítr 5000 až 7000 stromů, nejvíce je zasažena oblast Prášil na Klatovsku.

Vlaky jezdí v současné době už bez omezení, poslední neprůjezdná trať mezi Strakonicemi a Katovicemi byla zprovozněna po poledni. V noci byly vedle hlavní trati u Benešova přechodně mimo provoz některé úseky hlavně v Jihočeském a Moravskoslezském kraji.

Spadlé stromy omezily provoz i na silnicích. Ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do spadlých drátů, nikdo nebyl zraněn. Na Ostravsku najel nákladní vůz do spadlého stromu. Na dálnici D46 mezi Prostějovem a Vyškovem vítr povalil dopravní značení do jízdních pruhů.

Noc na dnešek byla větrná zejména na horách, na Sněžce vítr dosáhl síly orkánu, až 137 kilometrů za hodinu, na Klínovci vítr dosáhl rychlosti až 112 kilometrů v hodině, tedy síly mohutné vichřice. Na hřebenech Krkonoš vítr zastavil lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku a ze Špindlerova Mlýna na Pláně.

Hasiči vyjeli v neděli kvůli bouřce a silnému větru k více než tisícovce zásahů, odstraňovali zejména spadlé stromy a větve a zajišťovali uvolněné střechy, přičemž nejvíce práce měli ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji. Nynější bouře Fabienne byla ale z jejich pohledu klidnější než orkán Herwart, který se přes Česko přehnal loni v říjnu a způsobil 7309 mimořádných událostí. Pojišťovny odhadují aktuální škody na desítky milionů Kč. Většinou jde o poškozené střechy, okna, fasády, často také majetek poškozený pádem stromu.

Středočeští hasiči zasahovali i u dvou nehod vlaků, které narazily do spadlého stromu. Ve Středočeském kraji nejvýrazněji vítr zasáhl obce Chrášťany a Kněževes na Rakovnicku, bylo potřeba i strhnout jeden staticky narušený objekt. V Olešnici v Orlických horách spadl na silnici komín místní fary. V noci se vítr přesunul na Moravu, kde hasiči řešili zejména polámané a popadané stromy. Karviná až do odvolání uzavřela zámecký park. V chatové osadě Suchý Žleb u Hluboček na Olomoucku byli po pádu stromu na chatu zraněni dva lidé a skončili v nemocnici. Ve Štěpánově na Olomoucku vítr sroloval střechu rodinného domu a v hranické nemocnici poryv utrhl střechu o rozměru 15krát 15 metrů.

Mluvčí ČEZ Soňa Holingerová uvedla, že se k 21:00 podařilo opravit všechny poruchy na vedení vysokého napětí a většinu poruch na vedení nízkého napětí, které vznikly v souvislosti s orkánem Fabienne. "Zůstává několik poruch na vedení nízkého napětí na západě Čech, jedná se však již jen jednotlivé domy, rekreační objekty či chatové osady, které připojíme nejpozději během zítřejšího (úterního) dopoledne," sdělila mluvčí ČTK. Škody ČEZ předběžně odhaduje na desítky milionů korun.

Společnost E.ON eviduje ještě několik desítek poruch na vedení nízkého napětí. "Odhadujeme, že bez dodávek elektrické energie je v tuto chvíli zhruba 300 odběratelů," sdělila ČTK mluvčí Martina Slavíková. Všechny poruchy na vedení vysokého napětí už firma odstranila.