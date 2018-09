Orkán Fabienne zanechává spoušť, dva zranění. Vichr roloval střechy a kácel stromy

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Desítka tratí byla neprůjezdná po 05:00, o tři hodiny později vlaky podle webu Českých drah stále nejezdily mezi Strakonicemi a Katovicemi, Jarošovem nad Nežárkou a Popelínem na Jindřichohradecku a na dvou regionálních úsecích na Písecku: Protivín - Putim a Branice - Červená nad Vltavou. Do trolejí strom spadl mezi Opavou a Děhylovem, na trati do Ostravy tak vyjely motorové vlaky. V noci byly vedle hlavní trati u Benešova přechodně mimo provoz také například některé úseky v Moravskoslezském kraji, ve Skalici u České Lípy vlak narazil do spadlého stromu.

Spadlé stromy omezily provoz i na řadě silnic. Ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do spadlých drátů, nikdo nebyl zraněn. Na Ostravsku najel nákladní vůz do spadlého stromu. Ve tříkilometrovém úseku mezi Prostějovem a Vyškovem na dálnici D46 vítr povalil dopravní značení do jízdních pruhů.

Hasiči vyjížděli hlavně ke spadlým stromům a větvím. V Libereckém kraji zasahovali u následků silného větru a deště na zhruba 25 místech, v Ústeckém a Zlínském kraji shodně na 35 místech. Na jižní Moravě evidují padesátku zásahů, na Vysočině víc než 60, nejvíc na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku.

K víc než 150 událostem byli povoláni hasiči v Moravskoslezském kraji. "Relativně větší škody mohly způsobit čtyři spadlé stromy na různých místech kraje na zaparkovaná vozidla, v nichž ale nebyli lidé," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Na Přerovsku vyjížděli hasiči k 41 událostem, na Olomoucku je silný vítr zaměstnal u třech desítek případů. Hasiči zasahovali také na Prostějovsku a Šumpersku. "Největší počet událostí se týkal popadaných stromů a větví na komunikacích a drátech elektrického vedení. Ve třech případech stromy zablokovaly také železniční tratě u Hluboček, Mariánského údolí, Lipová-lázně, nicméně šlo o jednotlivé události, kdy nebyl provoz na tratích zastaven," řekla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Silný vítr zvládl srolovat také střechu rodinného domu ve Štěpánově na Olomoucku, která se otočila a opřela o komín. Poryv utrhl dnes časně ráno střechu o rozměru 15 krát 15 metrů také v hranické nemocnici. Hasiči střechy provizorně zajistili.

Hasiče však zaměstnaly především popadané stromy. Odstraňovali je i z dálnice u Olšan na D46 a Mladče na D35. Ve Vícově na Prostějovsku do polomu narazilo osobní vozidlo, nikdo nebyl zraněn. "Stromy se v několika případech opřely také o rodinné domy, spadly na zaparkované osobní a nákladní automobily. Dnes ráno řešili hasiči více popadaných stromů, které zablokovaly silnici z Hluzova na Špičky na Hranicku," doplnila mluvčí.

Podle meteorologů nejsilnější náraz větru v Olomouckém kraji dosahoval téměř sto kilometrů za hodinu. "Nejsilnější náraz byl na stanici Luká na Olomoucku, kde jsme naměřili 27 metrů za sekundu (97,2 kilometrů za hodinu). Na stanici Slaměnka na Dolní Moravě to bylo 24 metrů za sekundu (86,4 km/hod) a v Prostějově 22 metrů za sekundu (79,2 km/hod). V průměru v kraji to byly nárazy větru mezi 20 až 25 metrů za sekundu," řekl dnes ČTK pracovník ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle mluvčí hasičů k událostem vyjíždějí hasiči ještě dnes, jde především o odstraňování popadaných stromů.