Orkán na Rakovnicku rozlámal stožáry velmi vysokého napětí, musí se udělat "bypass"

"Situace, co se týká oprav, je tady nejsložitější, my řešíme několik možných variant," řekla Holingerová. Technici podle ní vybudují takzvaný bypass, tedy provizorní přemostění, kterým do oblasti opět přivedou elektřinu. Holingerová po 11:00 dodala, že náhradní vedení dočasně nahrazující spadlé stožáry se bude stavět v příštích dnech.

Tři ze šesti stožárů jsou zcela povalené, tři stožáry jsou deformované. "V současné době probíhá statické posouzení, ale předpoklad je, že budeme vyměňovat všech šest stožárů," řekla.

Poruchy řeší ČEZ podle Holingerové v kraji na Berounsku, Rakovnicku a Kladensku. Jak dlouho budou lidé bez elektřiny, zatím není jasné. "Situace se uklidnila, vítr se utišil a daří se nám poruchy opravovat. Předpokládáme obnovení většiny dodávek na hladině vysokého napětí během dnešního dne a večera," řekla Holingerová.