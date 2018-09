Exploze v Mostkovicích? Dle policie obecné ohrožení. Domy jsou na odpis

— Autor: ČTK

Mostkovice - Výbuch v rodinném domě v Mostkovicích na Prostějovsku, při kterém zemřel zřejmě majitel domu, vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Co stojí za příčinou exploze, zatím není jasné. Objasnit by to měly expertízy, jejichž výsledky však mohou trvat několik týdnů až měsíců. Podle svědků byl na místě ještě dlouho po explozi cítit plyn. Vyčíslena dosud není ani přesná škoda, podle policie půjde do milionů korun. Demolice poničeného domu je již dokončena, řekly dnes ČTK mluvčí policie a hasičů.