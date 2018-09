Sporná smlouva s Fujitsu? Exředitelé odborů vnitra jsou před soudem, vinu popřeli

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Obžalobě z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a z porušení povinnosti při správě cizího majetku čelí celkem čtyři někdejší ministerští ředitelé: vedle Párala, Vošického a Horákové také ředitel odboru eGovernmentu Miroslav Duda, který zmíněné dodatky v letech 2010 a 2011 podepsal. Kvůli narušení hospodářské soutěže jsou obžalováni rovněž dva jednatelé Fujitsu, Jiří Řehák a Radek Sazama. Části obviněných hrozí až osmileté vězení.

Státní zástupkyně Bohuslava Friedlová dnes u pražského městského soudu uvedla, že obžalovaní připravili stát uzavřením tří nezákonných a nevýhodných dodatků celkem o 11,7 milionu korun. Největší škodu - 10,5 milionu - mají podle ní na svědomí Duda, Páral a Řehák. Vnitro se k trestnímu řízení připojilo jako poškozené.

Obžaloba kritizuje, že ministerstvo se s konkrétními zakázkami z oblasti informačních technologií obracelo rovnou na Fujitsu namísto toho, aby zvolilo některou z forem zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Úředníci prý přitom dobře věděli, že pod rámcovou smlouvu s Fujitsu, která se týkala poskytování licencí k produktům Microsoft, nelze požadovaná díla podřadit.

"Na přípravě a uzavírání dodatku číslo 5 jsem se nepodílel, protože jsem byl tehdy referent a nebyl jsem k tomu kompetentní. Nemohl jsem tedy rezignovat na povinnost, kterou jsem neměl," reagoval někdejší šéf odboru programového řízení Páral na tvrzení obžaloby, že porušil svou smluvně převzatou povinnost spravovat cizí majetek. Dále uvedl, že následně jako ředitel neměl povinnost kontrolovat již uzavřené smlouvy. Navíc podle něj neexistovala žádná indicie, že by dodatek nebyl v pořádku.

Exředitel odboru provozu IT Vošický připustil, že firmu Fujitsu oslovil a požádal ji o návrh řešení technického problému, který měl na starosti. "Byli jsme technici, po právní stránce jsem to opravdu neřešil," řekl soudkyni. "Necítím se vinen, na svém odborném názoru nemám co měnit. Dodnes jsem přesvědčen, že řešení, které jsme zvolili, bylo správné. Jiná cesta tam nebyla," doplnil.

Vinu necítí ani bývalá ředitelka ekonomicko-organizačního odboru pro IT Horáková. "Zpracovala jsem jen technickou, nebo spíše věcnou specifikaci požadavku, a tu jsem postoupila na odbor pana ředitele Dudy. Žádného jednání na přípravě a podpisu smlouvy jsem se neúčastnila," vypověděla.

Ačkoliv ministerstvo dodatky podepsalo s Fujitsu, poptávaná díla vytvářely jiné společnosti, které přitom rámcová smlouva nepovolovala jako možné subdodavatele. Obžaloba tak spatřuje škodu v rozdílu mezi smluvní cenou, za kterou Fujitsu díla dodala vnitru, a nižší cenou, za niž pro ni systémy vytvořili subdodavatelé.

Dudu už soudy potrestaly tříletou podmínkou v souvislosti s kauzou exnáměstka ministerstva práce Vladimíra Šišky a zmanipulováním zakázky na výplatu sociálních dávek - rovněž v tomto případě Duda podepsal dodatky k rámcové smlouvě s Fujitsu. Z dnešního hlavního líčení se předem omluvil, takže prozatím nevypovídal.