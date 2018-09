Čechy mate sváteční otevírací doba. Kde v pátek nakoupíte?

Podle zákona o prodejní době v maloobchodech a velkoobchodech musí mít obchody s plochou nad 200 m² během svátků zavřeno. Háček je v tom, že se to netýká všech svátků, ale jen osmi vybraných.

Například v pátek 28. září, kdy si Češi připomínají Den české státnosti, si lidé nakoupit nemůžou. V tento den jsou totiž větší obchody zavřené.

Stejně tak je tomu 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. října, na Štědrý den od 12:00 a následující dva vánoční svátky.

Zavřeno naopak není na Velký pátek, 1. května, 5. a 6. července a 17. listopadu.

Zákon se nevztahuje na nákupní centra jako celky. Pokud má nákupní centrum malé a velké prodejny, může si zvolit, zda bude mít úplně zavřeno, anebo nechá otevřené alespoň malé prodejny. To se ale většině nákupních center nevyplatí a tak raději úplně zavřou své brány.

To je případ všech velkých brněnských nákupních center, která ve vybrané svátky zůstávají úplně zavřená. Naopak v Praze mají centra většinou otevřeno. Platí to například pro OC Letňany, Palladium, Metropole Zličín, NC Eden i pro Centrum Černý most.

Zákon samozřejmě myslí i na výjimky. Ty platí pro obchody na letištích, na benzínkách nebo třeba v nemocnicích. Pokud jste tedy nestihli nakoupit, to nejnutnější seženete i ve sváteční den.