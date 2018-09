Skryté nebezpečí českých domácností: Jak se ho vyvarovat?

Od katastrofy ve Fukušimě uplynulo sedm let. Voda je dodnes radioaktivní

Podle studie Healthy Homes Barometer, která zkoumá bydlení celkem ve 14 státech Evropy, jsou v ohrožení miliony lidí, často kvůli nedostatečné informovanosti. Co jsou nejčastější chyby?

Nedostatek světla, vysoká vlhkost, nebo příliš nízká teplota v pokojích. To jsou jen některé ze základních faktorů, které mají zásadní a negativní dopad na naše zdraví. Jak přitom upozornili odborníci ve studii, v ohrožení života nejsou jen lidé obývající staré domy, ale i majitelé novostaveb.

Podle rakouského experta Petera Holzera z Institutu pro výzkum a inovace žije v budovách ohrožujících zdraví na 80 milionů Evropanů! Nejčastějším následkem je potom astma, na jehož léčbu ročně padne přes 18 miliard eur. Výjimkou ale nejsou ani různé vyrážky nebo vážné poruchy spánku.

Největším problémem Evropanů je pak to, že domy si vybírají na základě velikosti a obecné podmínky vhodné pro zdravý život příliš nezohledňují. Právě do této skupiny spadají i Češi, jejichž nejčastějším prohřeškem je bydlení v panelových domech, které neprošly rekonstrukcí. Ve stěnách starších budov se často navíc nachází azbest a radon, tedy vysoce karcinogenní materiály.

A na co je tedy dobré myslet? Vždy je potřeba mít dostatek světla. Více než 76 procent Evropanů se snaží kompenzovat případný nedostatek žárovkami. To ale rozhodně není to samé! Odborníci už dříve prokázali, že sluneční paprsky dodávají kromě jiného i na dobré náladě. Nedostatek přirozeného světla vede naopak k depresím až sebevraždám.

Důležité je mít v místnosti i dostatek čerstvého vzduchu, který nejenže napomáhá okysličovat mozek, ale také zajišťuje dobré podmínky pro spánek a zároveň slouží jako prevence proti vlhkosti. Právě nadměrná vlhkost je přitom živnou půdou pro různé bakterie a plísně. Ideální je větrat několikrát denně a krátce, než jednou dlouhodobě!

Pokud budeme často větrat, můžeme navíc ušetřit na vytápění a nebudeme muset v rámci šetření mrznout - což je také zdraví nebezpečné. Větráním totiž dostáváme z místnosti přebytečnou vlhkost, díky čemuž se pak vzduch v pokoji ohřívá lépe a rychleji.