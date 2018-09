Evropský unikát. Zoo Brno chová jezevce hnědé

Od katastrofy ve Fukušimě uplynulo sedm let. Voda je dodnes radioaktivní

„Panji a Candra si na nový domov zvykli opravdu rychle, od začátku neměli žádný problém s adaptací na naši krmnou dávku, nebáli se chovatelů a v cizím prostředí se orientovali jako by se tu narodili,“ řekla kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. „Obzvlášť Candra má mimořádně vyrovnaný přístup k životu. Podle kolegy, který jel pro jezevce do Prahy na letiště, se celou cestu cpala banánem, a když jsme ji v zahradě vypustili do připravené ubikace, proběhla se, všechno očichala a usadila se v plné misce, kterou podrobila důkladné kontrole

a následně spokojeně usnula, znavená cestou přes půl světa,“ doplnila.

Jezevec hnědý (Melogale orientalis) je lasicovitá šelma s domovem v lesnatých oblastech ostrovů Jáva a Bali. Zvířata, která nyní mohou návštěvníci obdivovat v expozici Zoo Brno, pochází ze zoologické zahrady přímo na Jávě a do Čech dorazila na jaře letošního roku. První měsíce v novém domově strávili jezevci pod dohledem veterinárních lékařů, a v péči chovatelů se postupně aklimatizovali.

Jezevec hnědý rozhodně není jen zmenšenou verzí z tuzemska známého jezevce lesního (Meles meles), oba druhy se liší nejen vzhledem, ale i způsobem života. Jezevec hnědý má hebkou šedohnědou srst s načervenalými a žlutými odstíny. Typickým znakem jsou bílé pruhy nejen na hlavě a tvářích, ale s občasnými žlutými odstíny také na krku, hrudi a břichu. Další světlý pruh vede zpoza očí, mezi ušima a dále po hřbetu. Dorůstá délky 35 až 40 centimetrů a váží obvykle od 1 do 2 kilogramů. Loví drobnější živočichy, ale nepohrdne ani mršinou nebo přezrálým ovocem. Za potravou se vydává nejčastěji brzy po ránu nebo pozdě večer a výborně šplhá. Také ti, kdo by chtěli vidět naživo Panjiho a Candru v Zoo Brno, nejpravděpodobněji uspějí, když budou hledat ve větvích.