V Plzni soudí údajného teroristu, který chtěl "pomoci" Tereze H. Zazněly pikantní informace

Ivanov, který pracoval v továrně v Plzni, si podle žalobce nejdřív nechal internetovým překladačem přeložit z bulharštiny do angličtiny text. Z pokoje ubytovny ho pak poslal pákistánskému internetovému deníku a satelitní televizi. Napsal, že pokud Pákistán nepropustí do 48 hodin zadržovanou Češku, o níž média psala jako o Tereze, a neposadí ji do letadla, odehrají se v Pákistánu teroristické útoky. Na mysli měl podle žalobce bombu. Do textu uvedl i své telefonní číslo, na němž ho měla Češka po propuštění kontaktovat. Bylo to necelé dva týdny po jejím zadržení.

Muž se přiznal. Popřel ale, že by chtěl skutečně spáchat teroristický čin. "Bylo to impulzivní jednání," řekl. Jeho jedinou motivací prý byla snaha pomoci zadržované ženě. Tvrdí, že se s ní seznámil přes sociální sítě, loni se asi třikrát setkali a měl s ní prý pohlavní styk. Řekla mu, že odjíždí do Belgie, ale pak ho na sociálních sítích zablokovala. Dozvěděl se o ní z médií, když byla zadržena s drogami v Pákistánu. Dva svědci tvrdí, že zadrženou Češku Ivanov vůbec nezná. On na tom ale trvá.

U soudu řekl, že svými výhružkami chtěl dosáhnout toho, aby byla žena souzena v Čechách. Chtěl také, aby se mu na jeho telefon ozvali lidé, kteří ji do pašování drog zatáhli. Nikoho konkrétního ale neznal, nevěděl ani nic o Pákistánu. Chtěl prý jen nějak pomoci. U soudu opakovaně tvrdil, že žádné útoky neměl v úmyslu uskutečnit. "To, co jsem já napsal, zase taková hrozba nebyla, protože jsem to napsal z mého telefonu, mého mailu. Je to hrozba, ale nevěřím tomu, že by tomu někdo opravdu věřil, že bych mohl něco takového udělat," řekl. Snažil se prý posunout dění dál. "Nebylo to adekvátní, ale prostě jsem to udělal, lituji toho. Vím, že jsem to přehnal, ale je to tak," reagoval na dotazy státního zástupce.

Vzkaz, který pákistánská média obdržela, se objevil na jejich webu, později se informace přenesla do ČR, kde ji převzalo několik médií. Den po odeslání textů šel Ivanov na policii podat trestní oznámení. Tvrdil, že někdo zneužil jeho identitu k zaslání výhružných zpráv. Pak se ale přiznal a kriminalisté ho později zadrželi. Obžalobu podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Soud bude pokračovat v Plzni v dalších dnech výslechy svědků a dalšími důkazy.

Pákistánští celníci zadrželi mladou Češku 10. ledna poté, co prý prošla dvěma kontrolami protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Drogu našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z ČR. Žena vinu odmítá.