Vraždící manželé z Jičínska? Muž dvakrát unikl smrti, poskytl hrozivé svědectví

Z obžaloby vyplynulo, že třicetiletý muž pracoval v herně v Nové Pace na Jičínsku, kterou Janákovi provozovali. Poté, co Herzán v roce 2016 sepsal s mužem pojistnou smlouvu na úraz či smrt, Janákovi se ho podle spisu pokusili dvakrát zavraždit. V prvním případě ho měl Janák v noci vylákat na opuštěnou silnici, kde ho vysadil, z místa odjel, aby se po chvíli vrátil a začal na něho najíždět. Poškozený vyvázl se zraněním. Soudu dnes řekl, že s Janákem jel, protože se měl obžalovaný s "někým" sejít.

"Řekl mi, ať si vypnu mobil, a dal mi baterku, aby mě, až pojede zpět, viděl. Blížil se asi padesátkou, ustupoval jsem, stále na mě jel, i když jsem byl na trávě. Srazil mě přední částí auta v momentě, když jsem vyskočil, a odjel. Když jsem mu zavolal, proč to udělal, řekl mi, že mě přehlédl a ujel, protože zpanikařil. Asi týden potom se mi omluvil," řekl muž.

Podruhé mu před řízením auta měli nasypat do kávy lék na spaní. Když při řízení usnul, Janák údajně za přítomnosti tehdejší manželky auto odbrzdil, to pak sjelo ze silnice a havarovalo. Janákovi podle spisu jeli za ním v jiném autě. "Cítil jsem, že mi není dobře. Zastavil jsem a usnul. Pak si už skoro na nic nepamatuji. Až později jsem si to všechno spojil," řekl soudu poškozený. Herzán se kvůli těmto dvěma skutkům zodpovídá ze dvou vražd spáchaných formou návodu, Janákovi z dvojnásobného pokusu o vraždu.

Janákovi se zodpovídají i z přípravy dalších dvou vražd. Oběťmi měli být dva muži, které si manželé vytipovali na internetu. Oba muže chtěli pod záminkou nabídky sběratelských předmětů vylákat na odlehlá místa a usmrtit je. Jeden muž na schůzku, která měla být loni v květnu, přijet nakonec nemohl, protože mu policisté shodou náhod odebrali řidičský průkaz. Druhý, sběratel známek, si podle spisu zachránil život tím, že předem telefonem sdělil, že u sebe nemá peníze a nabízené předměty chce nejprve vidět. Tato schůzka byla v plánu o měsíc později.

Nejzávažnější zločin, kterého se Janákovi podle obžaloby dopustili, se stal 31. července 2017, když zavraždili padesátiletého muže. Jeho tělo bylo nalezeno loni v srpnu na poli u Lázní Bělohrad. Podle spisu ho zastřelili poté, co ho vylákali na opuštěné místo, a pak mu ukradli několik desítek tisíc korun. Čin se podle spisu stal v autě za jízdy poblíž místa, kde se později našlo tělo. Janák řídil a Janáková střílela, uvádí obžaloba.

Janák se přiznal, Janáková doznala jen dokonanou vraždu, Herzán vinu odmítl. Líčení má pokračovat v dalších dnech.