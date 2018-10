Půjde sedět natvrdo? Soud v korupční kauze s Nečesaným spěje ke konci

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Dnes předsedkyně senátu Eva Drahotová četla jen listinné důkazy, dva svědci žijící v ČR nepřišli. Vypovídat by měla ještě představitelka jedné farmaceutické firmy, která nyní působí v Dánsku. V písemném vyjádření pro liberecký soud sice uvedla, že vypovídat nechce a Nečesaného nezná, státní zástupce ale trvá na jejím výslechu prostřednictvím mezinárodní videokonference. V žádosti pro dánskou justici budou navržené tři termíny na přelomu listopadu a prosince.

Podle obžaloby Nečesaný dostával úplatky v letech 2009 a 2010 za to, že čtyřem vybraným firmám umožnil s nemocnicí obchodovat, případně zajistit, aby dodávaly výrazně více zboží. Úplatky za to neinkasoval podle obžaloby přímo. Firmy si ale objednávaly poradenské, konzultační a další služby u společnosti Sarmed, kterou založila v roce 2009 Nečesaného manželka Šárka. Státní zástupce Lukáš Otipka považuje spolupráci za fiktivní. Nečesaná u soudu odmítla vypovídat, její manžel jakoukoli vinu odmítá.

Za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí Šárce Nečesané tři až osm let vězení. Ze zástupců zdravotnických firem je mezi obžalovanými jen Tomáš Macháček z firmy MedicCor. Za podplácení mu hrozí rok až šest let vězení. Macháček popírá, že by Nečesaného uplácel. U dalších tří firem policie nezjistila konkrétní odpovědnou osobu za údajné úplatky.

Obžaloba se domnívá, že nezákonně získal Nečesaný skoro 10,4 milionu korun od společnosti Medtronic Czechia, přes devět milionů korun z firmy B. Braun Medical a více než dva miliony od malé firmy NT Medica.