Za ubití dvou žen si bezdomovec odpyká 35 let. Tak strašné to nebylo, hájila advokátka surový zločin

Aktualizováno 12:42 — Autor: ČTK

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil trest pro bezdomovce ze Slovenska Ľubomíra Poláka, který podle rozsudku mezi roky 2015 a 2017 postupně ubil dvě ženy. Za smrt první z nich, kterou soud kvalifikoval jako těžké ublížení na zdraví, půjde do vězení na 14 let, za trýznivou vraždu druhé si odpyká 21 let. Celkem by tak ve vězení měl strávit 35 let, pak bude vyhoštěn z Česka. Rozsudek je pravomocný. Obžaloba Poláka vinila i z vraždy manžela jedné z žen, kterou se nepodařilo prokázat.