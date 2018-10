Sklony k fabulacím, teror by nedokázal. Znalci se zastali muže, který chtěl spasit Terezu H.

Muž podle obžaloby v lednu odeslal textovou zprávu a e-mail dvěma pákistánským médiím. Vyhrožoval teroristickými činy v Pákistánu, pokud tam nepropustí na svobodu Češku, která byla zadržena na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Chtěl zadržené pomoci, útoky nemyslel vážně, řekl u soudu. Hrozí mu až dvanáctileté vězení.

Podle znalců je Ivanov introvertní člověk s podprůměrným intelektem, emočně nezralý, uzavřený a má problémy s mezilidskými vztahy. Má spíše jednostranné vztahy s tendencí závislosti na druhém člověku, je nejistý, podezřívavý. Může jednat impulsivně a nedomýšlet následky svého chování, má také sklony k fabulacím.

Žalovaného skutku se mohl podle odborníků dopustit proto, že měl potřebu prezentovat svůj údajný blízký vztah k tehdy mediálně známé osobnosti. Ivanov totiž ve výpovědích tvrdil, že se zadrženou Češkou se znal, psal si s ní přes facebook, třikrát se setkali, jednou intimně. Pro společnost není muž nebezpečný, dodali znalci.

I sám Ivanov u soudu řekl, že jednal impulsivně a popřel, že by chtěl skutečně spáchat teroristický čin. Jeho jedinou motivací prý byla snaha pomoci zadržované ženě.

"To, co jsem já napsal, zase taková hrozba nebyla, protože jsem to napsal z mého telefonu, mého mailu. Je to hrozba, ale nevěřím tomu, že by tomu někdo opravdu věřil, že bych mohl něco takového udělat," vypověděl u soudu. Přiznal se k tomu, že pákistánskému internetovému deníku a satelitní televizi napsal, že pokud Pákistán nepropustí do 48 hodin zadržovanou Češku, o níž média psala jako o Tereze, a neposadí ji do letadla, odehrají se v Pákistánu teroristické útoky. Na mysli měl podle žalobce bombu. Do textu uvedl i své telefonní číslo, na němž ho měla Češka po propuštění kontaktovat. Bylo to necelé dva týdny po jejím zadržení. Soud bude pokračovat příští týden.