Podvod za 90 milionů. Muž obelstil 71 známých a přátel, soud vynesl trest

"Poškozeným vědomě nepravdivě tvrdil, že jejich peníze výhodně zhodnotí s výnosem od deseti do 30 procent ročně jejich investováním do cenných papírů na Burze cenných papírů Praha, kdy část peněz skutečně hromadně do cenných papírů investoval, částečně pak i nákupem uměleckých děl, přestože si musel být vědom toho, že dlouhodobě nedosahuje ani zdaleka zhodnocení, které nabízí," stojí v rozsudku, který ČTK poskytla Iva Matušková z Krajského soudu v Hradci Králové.

Morchův postup byl ve většině případů podobný. Na doporučení přátel nebo známých se na něj obraceli lidé, kteří slyšeli, že nabízí zhodnocení investic. Na začátek vložili menší částku, z níž jim skutečně byly vyplaceny slibované úroky. Jistinu proto lidé u Morcha nechali, a ještě ji pak navýšili. Později však již slibované úroky nepřicházely, Morch nebral telefony, nechal se zapírat a věřitelům se vyhýbal. Nakonec došla investorům trpělivost a obrátili se na policii. Někteří také vtrhli k Morchovi domů a zabavili mu cenné věci.

Morch neměl povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry ani nebyl registrován jako investiční zprostředkovatel či vázaný zástupce. S věřiteli uzavíral smlouvy o půjčce, celkově přišli o nejméně 86,949 milionu korun.

Podle policie vybíral Morch peníze nejméně od počátku roku 2010 do podzimu 2016. Přitom od poloviny roku 2014 už musel vědět, že není schopen slíbeným způsobem peníze zhodnotit. Od prosince 2016 je ve vazbě.

Podle rozsudku musí Morch způsobenou škodu nahradit. Mají mu rovněž propadnout zabavená umělecká díla. Seznam obsahuje více než stovku grafik a několik obrazů.