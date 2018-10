Západonilský virus? Lidé sotva poznají, že nemoc prodělali. Nemocnice Břeclav opět odebírá krev

— Autor: ČTK

Nemocnice Břeclav znovu odebírá krev a plazmu. ČTK to řekl Petr Baťka pověřený vedením nemocnice. Zařízení přerušilo odběry v pondělí poté, co se potvrdil druhý případ západonilské horečky u hospitalizovaného muže. V srpnu v nemocnici zemřela na západonilskou horečku dvaasedmdesátiletá žena. Byla prvním pacientem, který se nakazil v České republice. Stav muže, který se také infikoval v tuzemsku, se zlepšuje. Nemocnice by ho měla v týdnu propustit. Přesný termín ale nezná.