Žena uštknutá mambou neměla chov schválený. Zabijácký had stále na útěku

yžadující zvláštní péči, kam náleží dále například většina šelem nebo primáti. Jejich chov podléhá schválení krajskou veterinární správou, výjimkou jsou chovy zvířat v zoologických zahradách, záchranných stanicích či chovy loveckých dravců držených podle zákona o myslivosti.

"Povolení k chovu jedovatých hadů má v Česku k dnešnímu dni 66 chovatelů, a to celkem na 2735 zvířat," uvedl Majer. Dvanáct chovatelů mamby má povolení na 48 těchto hadů. "Nemusí to znamenat, a často to neznamená, že těch hadů tolik mají. Je to maximální počet, který mají schválený. Skutečně zjištěný fyzický počet bývá většinou nižší. V Praze aktuálně žádný povolený chov mamby neevidujeme," dodal.

Žádný zvířecí druh není podle Majera považován za tak nadměrně nebezpečný, aby byl jeho chov zcela zakázán. "Při splnění podmínek může chovatelem druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba," doplnil.

Každý chovatel je povinen zabezpečit zvířeti přiměřené podmínky, aby nemělo bolesti, netrpělo a nehrozilo mu poškození zdraví. Chovatel musí také učinit opatření proti úniku zvířete.

U chovatelů se následně uskutečňují pravidelné kontroly. "Správa, která povolení vydala, je povinna alespoň jednou za rok provádět dozor nad dodržováním podmínek chovu. Záznamy o provedené kontrole uchová po dobu pěti let," uvedl Majer.

Jedovatá mamba zelená unikla v úterý večer v Hlubočepích v ulici V Bokách I. Hada se zatím nepodařilo odchytit, policie nabádá k obezřetnosti, informace o výskytu plaza mají lidé volat na linku 158. Mamba v pondělí uštkla třicetiletou ženu, zřejmě její majitelku, po podání antiséra je v umělém spánku.

Mamba zelená je rychlý, hbitý, útočný a vysoce jedovatý stromový had, žije v západní Africe. Její přirozenou potravou jsou především ptáci a drobní savci včetně hlodavců, kořist loví v korunách stromů i na zemi. Její jed je vysoce toxický, není-li okamžitě zahájena léčba, může pacient umřít na udušení způsobené ochrnutím dýchacího svalstva.