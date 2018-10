Invalida v epileptickém záchvatu umlátil spolubydlícího? Hrozí mu doživotí

K potyčce došlo v jedné z chat v ulici Pod hřištěm 16. ledna. Bartoš, který trpí poúrazovou epilepsií, podle obžaloby z nezjištěných důvodů a po požití alkoholu napadl svého známého, se kterým bydlel asi 10 let. Podle státního zástupce Tomáše Milce ho mimo jiné bil rukama a dupal mu po těle. Muži podle spisu Bartoš rozlámal kosti v obličeji, polámané měl i žebra a ruku. Jedenašedesátiletý muž v důsledku zranění na místě zemřel.

Bartoš dnes nepopřel, že se poprali. S mužem se prý pohádal proto, že si nechtěl jet zařídit důchod. Bartoš na něj naléhal, protože byla vhodná doba a měli i peníze na cestu, muž ale jet nechtěl. Během hádky spolubydlící podle Bartošových slov vstal a dal mu facku, až spadl ze židle. "Byl jsem z toho velmi otřesen, bylo to poprvé," řekl během své výpovědi Bartoš.

Bartoš si pak šel lehnout, známý za ním ale podle jeho tvrzení přišel a dál na něj mluvil. To ho prý naštvalo. "Něco mlel, co mě vadilo," uvedl Bartoš. Po nějaké chvíli vstal, přišel k muži a řekl mu, že jestli se mu v chatě nelíbí, má odejít. "Dal jsem mu také pár facek," řekl.

Muž pak odešel do vedlejší místnosti a když šel Bartoš za ním, prý se na něj vrhl s lahví v ruce. Tu mu Bartoš vykroutil, muž se snažil Bartoše stále praštit, a proto ho Bartoš podle své výpovědi lahví praštil do hlavy. "Já jsem držel tu láhev, tak jsem ho s ní praštil po hlavě," řekl. Muž se při pádu podle Bartoše uhodil o linku, z hlavy mu tekla krev. Obžalovaný si pak sedl ke stolu, dál už si nic nepamatuje.

"To je poslední, co si opravdu nějak pamatuji, pravděpodobně jsem dostal epileptický záchvat," vysvětlil muž. Podle svých slov během dne vypil asi jedno pivo. Tvrdý alkohol prý nepil vůbec, právě kvůli tomu, že se bál, že dostane záchvat. "Zkrátka by to nebylo dobré s tou epilepsií," řekl. Užíval také tlumící léky.

Předseda trestního senátu muže upozornil, že u vazebního zasedání tři dny po činu uváděl, že si nepamatuje vůbec nic. Bartoš vysvětlil, že si na část dne vzpomněl poté, co se seznámil se spisem. "Postupně mi naskakovaly další detaily a souvislosti, to všechno se mi vybavovalo průběžně," řekl obžalovaný.

Ačkoliv je muž invalidní důchodce, důchod prý nepobírá. Peníze získával sběrem železa, asi 4000 korun měsíčně také dostával od rodičů, kterým přenechal byt. Chata, ve které s mužem bydlel, patří jeho sestře.