VIDEO: Policie zveřejnila záběry z odchytu mamby. Experti se na místě pořádně pohádali

Policejní mluvčí Jan Daněk uvedl, že operátor linky 158 přijal v pátek chvilku po 17 hodině oznámení o tom, že mamba byla spatřena v koruně stromu v zahrádkářské kolonii nedaleko domu, odkud zmizela.

„Na místo proto vyrazili policisté z místního oddělení Barrandov, z pohotovostní motorizované jednotky a kriminalisté, kteří zajistili prostor a přivolali odborníky na odchyt. Těm se povedlo krátce po 18 hodině hada chytit a umístit do faunaboxu. Následně had skončil u jednoho z nich v bezpečí v teráriu. Obyvatelé domu, ze kterého had zmizel, se mohli ještě ten večer vrátit zpátky do svých bytů,“ dodal mluvčí.

zdroj: YouTube

Jenže podle těch, kteří byli přímo na místě, byla situace o něco dramatičtější. Při odchytu se totiž pohádali dva experti, kteří na sebe následně útočili na sociálních sítích. Na záběrech z odchytu je vidět, že se jedovatého hada nejprve snaží chytit muž s koštětem v ruce. Pak se ale objeví herpetolog Tomáš Bublík ve speciálních rukavicích, který mambu během několika sekund odchytí.

Muž s koštětem je podle vyjádření ředitele pražské Zoo Miroslava Bobka Jan Masopust z pražské Zoo. „Sláva! Mamba nalezena! A chycena! Ze stromu ji sundal náš dlouholetý zaměstnanec pan Masopust,“ napsal na facebooku Bobek.

"Had mi nepřišel extrémně vyhublý, podle mě byl v pořádku. Seděl na stromě asi ve výšce dvou metrů, dvou a půl metru. Mezi stromem a keřem byla malá zídka. Ze stromu jsem hada podebral tím smetákem, který jsem si vypůjčil od majitele chatky. Na smetáku jsem hada přendal přes ten plot a on se zapletl do té bezinky. Tak jsem mambu chytil za ocas, podebral znovu, abych jí vypletl a dostal na volný prostor. Ona sjela dolu, já jsem ocas pustil. Mezi ní a mnou byla hromada křoví a starých klacků, do kterého se snažila schovat. Já se ji snažil vyhnat, aby se dostala do volného prostoru. Smetákem jsem ji lehce přimáčkl a snažil jsem se jí chytit za hlavičku, což se nepodařilo, protože tlak (smetáku) byl malý. Vycouvala zpod smetáku a mezitím přišel ten pán, zařval, co se tam oháním se smetákem, chytil jí, dal jí do krabice a odešel pryč. To je všechno," popsal odchyt Jan Masopust.

Svou verzi popsal i Bublík. „Už mám toho sedmilháře z Pražské ZOO a jeho expertů s vodními tepelnými pastmi a košťaty plný zuby....Mamba byla před mým příjezdem na tom křovíčku. Podle paní, která ji našla, ležela mamba na větvi a nehýbala se, nedělala rychlé pohyby. Paní s manželem ji jen sledovala a čekala na příjezd policie, což je to nejlepší, co mohla udělat. Odborník s koštětem ji tím smetákem shodil z větve ve výšce ramen, čímž jí logicky vystresoval a mamba se dala na útěk. Až v tu chvíli jsem dorazil na místo. Zbytek je vidět na videu, pusťte si zvuk,“ radí lidem.

Prozradil také, jak je možné, že mamba se pohybovala venku, i když on sám tvrdil, že se určitě ukrývá v domě v teple. „Je to záhada..Každému, kdo o tom něco ví je jasné, že venku by nepřežila v teplotách, které byly v těch předchozích dnech. Možná ležela někde na vyhřátých stoupačkách, co vedou ven, byly tam díry, kterými by vylezla i krajta..... a včera se oteplilo na 20C, tak se vydala na výlet. P*ůser byl, že odborníci ze ZOO den před mým příjezdem v tom ledovým bytě pustili plynový kotel na plný pecky, ale zapomněli pustit radiátory. Takže barák zůstal studený a nahřály se jen stoupačky a vyvložkovaný starý lomený komín- tzn únikové cesty....

„Vzhledem k tomu, jaká byla v okolí panika vyvolaná tvrzeními bláznů o agresivitě a útočnosti mamb, jsem radši uvažoval pragmaticky a risknul jsem si ty lidi raději uklidňovat, než podporovat tu paniku. To, že mamba žije je zázrak, je mimochodem z odchytového importu, takže je fakt neuvěřitelný, že to zvládla. K mému tvrzení o 90% úhynu a že nemůže být venku-vytrženo z kontextu střihem. Mám k dispozici záznam, kde ve stejném čase i rozhovoru na kameru uvádím, že pokud se oteplí, může mamba vylézt a pravděpodobně se bude zdržovat v okolí na nějaké větvi a že by to bylo velké štěstí, kdyby ji pak někdo zahlédl a zavolal policii. A to se přesně stalo, policie odvedla mimochodem naprosto skvělou práci,“ dodal.