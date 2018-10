V pražské zoo uhynul hroch Slávek, patřil mezi největší "celebrity"

— Autor: ČTK

V pražské zoo uhynul hroch Slávek, jedna z největších celebrit v zahradě. Podle ředitele zoo Miroslava Bobka se u něj objevily příznaky akutních zažívacích obtíží. Na konci března by mu bylo 34 let, v chovech se hroši dožívají až 50 let.