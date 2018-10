Čižinský už na postu pražského primátora netrvá. ODS poslal k čertu, Udženija kroutí hlavou

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Nejlepší koalice v metropoli by byla ODS, TOP 09 a Praha Sobě. Vyzývám Jana Čižinského k jednání o dohodě pro Prahu," napsala Udženija na svůj twitterový účet. "Opravdu nerozumím tomu, proč někdo, kdo byl společně v Demokratickém bloku (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN), teď dětinsky odmítá jednat s ODS. A já pana Čižinského stále vnímám jako součást KDU-ČSL," doplnila Udženija. Čižinského členství v KDU-ČSL zaniklo podáním kandidátky hnutí Praha Sobě.

Čižinský v minulosti několikrát uvedl, že PS nepůjde do koalice s ODS a ANO. "Chápu, že je pro paní Udženiju šokem, že existuje politik a politická iniciativa, která tvrdí před volbami i po volbách totéž," napsal ČTK v textové zprávě Čižinský. Hnutí PS nyní vyjednává o koalici s Piráty. S oběma uskupeními by mohla spolupracovat koalice TOP 09 a STAN, které kandidovaly pod společným názvem Spojené síly pro Prahu.

Piráti v Praze přišli s nabídkou pro možné koaliční partnery v Praze, podle které by TOP 09 a STAN a Praha Sobě dostaly po čtyřech místech v pražské radě včetně náměstků a Piráti obsadili dvě místa a post primátora, řekl lídr Pirátů v Praze Zdeněk Hřib.

Podle něj jde o velkorysou nabídku a ústupek ze strany Pirátů s ohledem na to, že ze tří uskupení zvažované koalice mají nejvyšší volební zisk. Piráti se umístili druzí po ODS se 17,1 procenta a mají 13 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Praha Sobě získala 16,6 procenta a rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN za 16,3 procenta hlasů.

Pokud jde o to, jaké gesce by v radě obsadili, vyplývají podle lídra Pirátů z jejich programových priorit. Zatím nicméně nechce předjímat a případná podoba nové rady by vzešla z dalších vyjednávání.

Zájem o post primátora už deklaroval i Čižinský s tím, že dostal nejvíce preferenčních hlasů. Tento argument Piráti odmítají. O pozici primátora bude zřejmě usilovat i koalice TOP 09 a STAN, její zástupci to nevyloučili.

Čižinský dnes po zveřejnění nabídky Pirátů ve vysílání Českého rozhlasu Plus zopakoval, že má logiku, aby post primátora připadl člověku, který dostal nejvíce hlasů voličů a má největší zkušenosti s pražskou komunální politikou, tedy jemu. Dodal nicméně, že v zájmu zdárného zakončení jednání jsou ochotni na primátorovi netrvat.