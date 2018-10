Tunelování Neographu? Sitta mladší zproštěn viny, u soudu se obul do Rittiga

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Obžaloba napadala to, že Sitta jako obchodní ředitel Neographu uzavřel v roce 2010 jménem své společnosti Avium Partners smlouvu s Neographem a jeho klienty o zprostředkování obchodů. Poté si údajně nechával vystavovat faktury za fiktivní plnění, a to v úmyslu opatřit si na úkor Neographu prospěch. Soud za to Sittu původně potrestal roční podmínkou a dvouletým zákazem činnosti ve vedeních podniků vyrábějících papír, podle odvolacího senátu však skutek nenaplnil všechny znaky trestného činu.

Sitta se hájil tím, že Avium Partners založil na základě iniciativy Jana Janků - spolumajitele Neographu a Rittigova pozdějšího spoluobviněného v kauze jízdenek. Protikorupční policie, které oznámil své podezření ohledně dopravního podniku, prý Sittu přemlouvala, aby ve firmě zůstal a k Janků se choval loajálně. "Nikdy bych neudělal nic, čím bych poškodil naši rodinnou firmu, kterou založil můj děda. Byla to jasná msta a snaha mě znevěrohodnit jako svědka v jízdenkové kauze, pokud by se někdy dostala před soud," řekl odvolacímu senátu.

Poukázal na odposlechy z hotelu Ventana, které podle něj dokazují, že skupina kolem Rittiga chtěla získat akcie Neographu za každou cenu. "Těžko se mně žije s tím, že jsme přišli o společnost za aktivní asistence státní zástupkyně Machové," dodal. Obžalobě totiž nejprve čelil i jeho otec, jemuž žalobkyně zabavila majetek a znemožnila mu tak rozhodovat o budoucnosti firmy, kterou pak převzali jiní lidé.

Vrchní soud uvěřil Sittově výpovědi. Naopak výpověď Janků označil částečně za vyhýbavou, částečně za zcela jasně v rozporu s ostatními provedenými důkazy. Přisvědčil také námitkám Sitty, že Máchová a vyšetřovatel byli podjatí. "Existuje objektivní obava, že poměr těchto dvou osob k trestnímu řízení mohl být založen na jejich přímém zájmu na výsledku řízení," podotkla předsedkyně senátu Kateřina Jonáková, podle níž jde o zásadní a neodstranitelnou procesní vadu.

"Těžko lze obhájit zdání objektivnosti a nestrannosti státní zástupkyně, která je stíhána de facto pro prodej informací z jiných trestních spisů," uvedla soudkyně v narážce na tzv. kauzu Bereta. Podle soudu existuje podezření, že Máchová "byla materiálním způsobem napojena" na některé osoby vážící se k Neographu. Policistu Nevtípila pak lidé kolem Rittiga familiárně zmiňovali v odposleších jako "Nevťu" a hovořili o jeho úkolování a uplácení, doplnila soudkyně. Nevtípil vstoupil do povědomí veřejnosti zejména jako vyšetřovatel případu Čapí hnízdo, v němž figuruje premiér Andrej Babiš (ANO).

Peter Pješčak z Vrchního státního zastupitelství v Praze dnes pro Sittu marně požadoval přísnější potrestání, konkrétně pětileté vězení. Podle něj vůbec neexistoval důvod pro mimořádné snížení trestu pod zákonnou sazbu, která činí pět až deset let. Novinářům řekl, že zváží možné podání dovolání.

Trestnou činnost kolem Neographu a pražského dopravního podniku, na kterou Sitta upozornil, začne pražský městský soud projednávat příští týden. Na lavici obžalovaných usednou vedle Janků a Rittiga také lobbistovi právníci, bývalý šéf dopravního podniku Martin Dvořák či Rittigův obchodní partner Peter Kmeť. Skupina čelí mimo jiné obvinění z toho, že přes Kmeťovu firmu Cokeville Assets putovaly provize z výroby jízdenek k Rittigovi.