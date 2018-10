Vyhrožování terorismem? Žalobce chce pro cizince pět let a vyhoštění z ČR

— Autor: ČTK

Státní zástupce požaduje pro cizince obžalovaného z vyhrožování teroristickými činy v Pákistánu trest pět let vězení ve věznici s ostrahou a vyhoštění z České republiky na osm let. Řekl to dnes ve své závěrečné řeči u Krajského soudu v Plzni. Jednadvacetiletý Nikolaj Simeonov Ivanov z Bulharska podle obžaloby v lednu odeslal textovou zprávu a e-mail dvěma pákistánským médiím. Vyhrožoval teroristickými činy v Pákistánu, pokud tam nepropustí na svobodu Češku, která byla zadržena na letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Hrozí mu až dvanáctileté vězení. Obhajoba požaduje podmíněný trest.