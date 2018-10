Surová vražda v pražské MHD? Jen jsem odzbrojoval střelce, hájí se obžalovaný cizinec

"Jenom jsem mu chtěl vzít zbraň, to je všechno. Nevěděl jsem, že je plynová. Měl takový výraz v obličeji, že se zdálo, že začne každou chvíli střílet a všechny postřílí. Naproti seděly tři děti," líčil dvaačtyřicetiletý Lukjanovs u pražského městského soudu ve své obsáhlé výpovědi, kterou doprovázel názornými pohyby ilustrujícími rvačku. Na policii a záchranáře prý na místě nepočkal jednak proto, že neměl zdravotní pojištění, jednak proto, že se mu chtělo na záchod.

Osmadvacetiletý Maslaks připustil, že se do konfliktu zapojil. "Když mu Olegs vzal pistoli, dvakrát jsem ho udeřil. Nevím, proč. Nevěděl jsem, co v takové situaci dělat. Možná jsem byl vystrašený," vypověděl. Doplnil, že sok vypadal v pořádku. "Dýchal a měl otevřené oči, tak jsem vstal a odešel," řekl. Rozhodně prý neměl v úmyslu někoho zabít. To, že po něm policie pátrá, podle vlastních slov nemohl zjistit, protože neumí česky a na televizi se nedíval.

Incident se stal 13. března odpoledne v zaplněném autobuse, který mířil Strakonickou ulicí do konečné zastávky na Smíchovském nádraží. Lukjanovs s Maslaksem nastoupili v Radotíně, každý do jiné části vozu. Oba předtím vypili několik piv. Lukjanovs se pak dostal do sporu s cestujícím, který seděl zády k němu. Lotyš dnes prohlásil, že Čech byl hrubý na spolucestující ženu a že ho za to napomenul. Muž prý potom začal sprostě nadávat i jemu a udeřil ho do hlavy. Údajně páchnul a byl opilý.

Konflikt vygradoval tak, že Čech vytáhl plynový revolver a Lotyš se s ním začal o zbraň přetahovat, až z pistole vyšla rána směrem k podlaze vozu. Podle obžaloby poté Lukjanovs zasadil svému protivníkovi nejméně 12 silných úderů pěstí do hlavy. Mezitím k nim údajně doběhl Maslaks, který na napadeného dvakrát šlápl, třikrát jej silně udeřil do hlavy loktem a jednou zvysoka dosedl na jeho trup. V útoku prý dvojice pokračovala i přes prosby ostatních cestujících, aby svou oběť nechali být. Z autobusu pak útočníci vystoupili a policie je dopadla až po několika dnech.

Cizinci byli po svém zadržení stíháni nejprve za těžké ublížení na zdraví. Situace se změnila po několika měsících, kdy napadený muž na následky zranění zemřel. Po operaci mozku se už neprobral z bezvědomí a naživu ho udržovaly jen přístroje.

Maslaksovi hrozí o dva roky vyšší trest než jeho tchánovi, protože podle obžaloby vraždil na rozdíl od Lukjanovse s předchozím rozmyslem. Pozůstalí požadují po dvojici náhradu nemajetkové újmy v celkové výši 2,2 milionu korun. Oba muži se dnes příbuzným své oběti v jednací síni omluvili.

Otec pěti dětí Lukjanovs žije v Praze 12 let. U soudu prohlásil, že objel skoro celý svět, ale české hlavní město si zamiloval. Dále řekl, že se snaží dodržovat zdejší zákony, avšak několikrát je porušil. Přiznal, že v minulosti tu byl odsouzen za autonehodu, kterou způsobil v opilosti a bez řidičského oprávnění. Později dal do zástavy cizí věci. V lotyšské Rize ho zase chytila policie poté, co "nezaplatil nákup". Zdůraznil, že se nikdy v životě s nikým nepral, což o sobě tvrdí i Maslaks. Mladší z mužů na dotaz soudu doplnil, že nebyl nikdy trestán.