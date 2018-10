Útok novičokem: Podezřelí byli v Česku. Rusko mělo na Skripala komando, tvrdí agent

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Jedním z podezřelých mužů je Alexandr Miškin, o němž mezinárodní investigativní skupina Bellingcat napsala, že jde o lékaře ve službách ruské vojenské rozvědky GRU. Dosud byl znám jako Alexander Petrov. Pod tímto jménem přicestoval do České republiky v polovině října roku 2014, od 13. do 16. října byl ubytován v jednom z ostravských hotelů, poté se přesunul do Prahy.

Druhý, vystupující pod jménem Ruslan Boširov, se ve skutečnosti podle britských médií jmenuje Anatolij Čepiga a je plukovníkem rozvědky GRU. Podle Radiožurnálu navštívil Prahu 11. října.

Sergej Skripal přijel do České republiky ve druhé polovině října 2014, podle zdroje tedy nedlouho po tom, co do země vstoupili i muži, kteří podle britských vyšetřovatelů o necelé čtyři roky později usilovali v Salisbury jak o život Skripala, tak jeho dcery Julije.

Oficiálně nechce nikdo věc komentovat. "BIS informace tohoto typu zásadně nekomentuje," řekl mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. "Náš útvar nebude poskytovat žádné informace," reagoval na dotaz Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Ruská ambasáda se k návštěvě agentů vojenské tajné služby GRU v Česku odmítla vyjádřit.

Na oba údajné pachatele březnového incidentu v Salisbury byl už dříve vydán evropský zatykač. Britská prokuratura věří, že má dostatek důkazů pro jejich odsouzení za přípravu vraždy Skripala a pokus o vraždu jeho dcery Julije. Také muže podezírá ze zabití Dawn Sturgessové, která s novičokem náhodou přišla do kontaktu v červenci. Rusko jakýkoli podíl na událostech odmítá.