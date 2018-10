Soud snížil trest guru Járovi za "odháčkovávání", část kauzy vrátil

Dobeš podle obžaloby ženy na různých seminářích "odháčkovával". Tvrdil, že všemožné problémy žen jsou způsobeny háčky, které v nich zanechali sexuální partneři a které jim znemožňovaly žít plnohodnotný život. Dobeš tyto háčky sexuálním aktem ženám údajně uvolňoval. Podle obžaloby se případy ve škole, která nabízela semináře jógy, tantry, astrologie či práce s energií, děly v letech 2004 až 2007. Semináře se konaly například ve Zlíně nebo na statku na Olomoucku.

Dobeše s Pláškovou původně krajský soud odsoudil za šest případů znásilnění, hrozilo jim pět až 12 let. V pěti z nich mohlo jít podle vrchního soudu o využití bezbrannosti žen, v šestém případě však došlo k prokázanému znásilnění. Právě za tento případ Dobeše s Pláškovou vrchní soud potrestal, a trest tak přizpůsobil tomuto odsouzení.

"Když žena zjistila, že odháčkování spočívá v prachsprosté souloži, začala se bránit a to slovně i fyzicky. Pokud obžalovaný tento signál nereflektoval, narušil svobodu ženy rozhodovat o svém sexuálním životě. A na tom se podílela i Plášková," uvedl předseda senátu Milan Kaderka.

Zbylými pěti případy se bude muset znovu zabývat zlínský krajský soud, musí přitom doplnit dokazování. Podle soudu není vyloučeno, že se tyto ženy mohly vrhnout "do náruče manipulátora" dobrovolně. "Tento soud upozorňoval už ve svém původním rozhodnutí na svazky, kde jsou vyslechnuty ženy a dívky, které prošly rituálem odháčkování, věděly, o co jde, opakovaně se rituálu účastnily, přinášely Dobešovi a Pláškové svá těla a finanční prostředky a nikdy se necítily být poškozené," poukázal předseda senátu. Soud nevyloučil, že v žalovaných případech mohlo jít o opak, mělo by to být však zcela jasně dokázáno.

"Dobešovi se vrhá k nohám desítka či stovka žen, jak on má zjistit, že těchto pět se zrovna neztotožňuje s tím, že budou odháčkovány touto formou," doplnil Kaderka.

"Jsem ráda, že po těch letech aspoň v jednom skutku s prokázaným násilím je rozhodnutí pravomocné a byl uložen i adekvátní trest," řekla novinářům po vynesení rozsudku žalobkyně Jarmila Ošlejšková.

Oba obžalovaní jsou stíhání jako uprchlí. V roce 2015 byli zadrženi na Filipínách, kde jsou v imigračním detenčním zařízení. Dobešův obhájce chce proti pravomocnému odsouzení podat dovolání. U soudu dnes napadal především nezákonnost řízení, které je vedeno jako proti uprchlým. "To řízení není vedeno spravedlivě, je tam porušeno právo na obhajobu. Soud se nezabýval otázkou videokonference. Naši klienti komunikují se soudem, snaží se, aby byli vyslechnuti," řekl novinářům obhájce Michal Krčma. Podle soudce Kaderky je však řízení zákonné, poukázal na to, že oba obžalovaní činí opakované kroky k tomu, aby zabránili deportaci a vyhnuli se v tuzemsku orgánům činným v trestním řízení.

Podle obžaloby Plášková přivedla dívky do stavu bezbrannosti a Dobeš na nich vykonal soulož, žalobci tvrdí, že u některých žen se poté projevila posttraumatická stresová porucha. Obhajoba to popírá, tvrdí, že jde o tantrickou praktiku a nikoliv o soulož. Duchovní praktikou podle obhajoby prošly stovky žen. Několik z nich poté metodu napadlo, cítily se poškozené.