Balon ke 100 letům ČSR by mohl vzlétnout z Hradu. Odváží se do něj Zeman?

Na balonu bude lev a nápis 100 let. Dolet bude 20 kilometrů, vnitřní objem bude 2600 metrů krychlových. Firma jedná se správou Pražského hradu, aby vzlétl z nádvoří Hradu. "Byl by obrovský úspěch dostat do balonu prezidenta nebo aspoň pana Mynáře, někoho z blízkých lidí okolo pana prezidenta. Hodně nám pomáhá Marek Vašut, protože je to můj dobrý kamarád a je čestný předseda Balon klubu České republiky," řekl Božoň.

Tvar bude mít balon obvyklý. Kdyby měl podobu létajícího lva v barvách trikolory, stál by dvojnásobek. Takový balon by byl i těžší, speciály navíc nejsou podle Božoně letově stavěné pro tři či čtyři lidi, létali by v něm jen dva. Do balonu k výročí ČSR se vejdou tři lidé a pilot.

"Je to balon ke dni státnosti, tak ho musí vyrábět česká firma. Chceme, aby byl originální. V balonářské komunitě mám podporu. Budeme s ním moci jezdit na mezinárodní soutěže, fiesty a propagovat Českou republiku. Je to prostředek, abychom zpopularizovali balonové létání," řekl Božoň. Firma Balony Kubíček, která balon vyrábí, je i jedním ze sponzorů.

Balon bude létat v jižních Čechách, majitelé ho budou půjčovat i do svých poboček po ČR. Firemní balony pravidelně létají v 25 lokalitách po Česku, hlavní jsou Praha a Brno.

Společnost Lety balonem funguje deset let. Nejvíc letenek prodává firma s 21 registrovanými balony v okolí Prahy. Lety balonem patří v ČR ke dvěma největším firmám věnujícím se balonovému létání. Přibývá jí zákazníků z Jižní Koreje a za poslední rok se jí zvýšily tržby. Obrat má kolem deseti milionů korun a skončila v zisku.