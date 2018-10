Volební zmatky: Komise prohodila obálky. Bude se hlasování opakovat?

Okrsková komise ve Slatinkách tvrdí, že při chystání volební místnosti její členové přehlédli jednu bednu s obálkami. "Zjistili jsme, že máme málo šedých obálek. Protože jsme předpokládali, že do obecního zastupitelstva bude volit více lidí než do Senátu, tak jsme se rozhodli, že do žlutých budeme dávat obec a do šedých Senát," řekla Deníku předsedkyně volební komise ve Slatinkách Bohuslava Havelková.

Všem voličům členové komise vysvětlovali, že ve Slatinkách jsou obálky opačně. Někteří lidé přesto hlasovali podle toho, jak měli původně, takže jejich volební lístky byly neplatné. "Činí to něco k sedmi procentům neplatných obálek," uvedla Havelková.

Podle krajského úřadu volební komise ve Slatinkách pochybila. Jaký měla záměna barev obálek vliv na volby, ale hejtmanství nevyhodnocuje. "To případně může posoudit jedině soud, pokud by měl někdo výhrady proti výsledku voleb a obrátil se na něj," uvedla Ĺubica Koláčková z krajského úřadu.

Od středy začala plynout desetidenní lhůta, v níž lidé mohou podávat u soudů stížnosti na průběh a výsledky komunálních voleb. Námitky proti průběhu senátních voleb lze podat až po vyhlášení výsledků druhého kola, tedy od příštího týdne. Podle televize Prima v případě stížnosti připadá ve Slatinkách v úvahu i opakování voleb.

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Prostějov postoupily dosavadní senátorka Božena Sekaninová (ČSSD) a bývalá poslankyně a někdejší místopředsedkyně TOP 09 Jitka Chalánková (NK). Vítězka Sekaninová získala 18,68 procenta hlasů, druhá Chalánková 12,68 procenta voličů. Postup Chalánkové do druhého kola byl velmi těsný, jelikož ji od třetí Ireny Blažkové (ANO) dělilo pouhých pět hlasů.

Blažková dnes ČTK řekla, že rozhodnutí o dalším postupu ohledně senátních voleb ve Slatinkách na Prostějovsku nechá na hnutí ANO, které by o tom mělo rozhodnout v následujících dnech. Blažková je starostkou ve Vranovicích-Kelčicích na Prostějovsku a chce se věnovat komunální politice. "Podle mého by to (volby ve Slatinkách) soud řešit neměl, jak to ale rozhodnou oni (hnutí ANO), to nevím," uvedla.

Slatinky mají 455 voličů, přičemž senátních voleb se jich zúčastnila zhruba polovina. Chalánková tam v prvním kole senátních voleb zvítězila se ziskem 58 hlasů a Sekaninová obdržela 27 hlasů. Pro Blažkovou ve Slatinkách hlasovalo 21 voličů. Vydaných obálek pro senátní volby bylo ve Slatinkách 245 a platných hlasů 220.