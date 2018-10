Zemřela chovatelka uštknutá uprchlou mambou

Had třicetiletou ženu uštkl v pondělí. Záchranáři ji na místě museli resuscitovat, poté ji převezli do motolské nemocnice. Když vyšlo najevo, že ji uštkl had, byla převezena do VFN, kde jí podali antisérum. Od té doby byla v umělém spánku.

„Je to relativně čerstvá zpráva a je to méně než čtyřiadvacet hodin. Přes veškerou naši snahu bohužel pacientka zemřela," uvedl mluvčí nemocnice Filip Brož. Upřesnil, že žena nezemřela kvůli následkům hadího kousnutí. Detaily však neprozradil.

Žena podle všeho měla další zdravotní potíže, které nakonec vedly k její smrti.

Server Novinky.cz uvádí, že podle jeho informací měla žena akutní zdravotní potíže a nejednalo se o dlouhodobé onemocnění.

Žena byla pravděpodobně majitelkou mamby, která v minulém týdnu unikla z domu. Hada se podařilo odchytit po třech dnech v nedaleké zahrádkářské osadě. Podle Státní veterinární správy případný nebyl chov mamby schválený.

Mamba zelená je rychlý, hbitý, útočný a vysoce jedovatý stromový had, žije v západní Africe. Její přirozenou potravou jsou především ptáci a drobní savci včetně hlodavců, kořist loví v korunách stromů i na zemi. Její jed je vysoce toxický, není-li okamžitě zahájena léčba, může pacient umřít na udušení způsobené ochrnutím dýchacího svalstva.