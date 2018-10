Tuny ryb na Pardubicku se musí vybít, jsou nakažené vážnou nemocí

— Autor: ČTK

Ryby v rybníce Buňkov v Břehách na Pardubicku jsou nakažené herpes virem. Není přenosný na člověka, ale mohl by se rozšířit do dalších chovů. Veterináři nařídili usmrcení ryb. Výlov začne ve středu. Řekl to dnes zástupce ředitele Krajské veterinární správy Radek Axmann.